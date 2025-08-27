Кабмін змінив податки на доходи, отримані через цифрові платформи

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабінет Міністрів України у середу, 27 серпня, ухвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи". Зокрема, йдеться про Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo та інші.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Податки на доходи, отримані через цифрові платформи

Документ підготовлено для виконання міжнародних зобов’язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності цифрових платформ.

Ухвалення закону забезпечить передумови для приєднання країни до глобальної системи обміну даними про доходи, які отримані через різні цифрові платформи.

Інформація про доходи українських резидентів надходитиме до ДПС як від операторів платформ, так і від податкових органів інших країн.

Згідно із новими правилами, для підзвітних продавців запроваджено пільгову ставку ПДФО 5% у випадках, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн гривень станом на 1 січня 2025 року);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Відомо, що загальна ставка ПДФО залишається 18% для всіх, хто не відповідає зазначеним умовам.

У Мінфіні зазначили, якщо протягом року здійснено не понад трьох продажів через платформу на суму до 2 тисяч євро, то допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для особистих потреб.

"Дохід від продажу товарів через платформи, якщо він не перевищує за рік 12 прожиткових мінімумів (в умовах 2025 року — 36 336 грн), не є оподатковуваним доходом. Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем", — йдеться у повідомленні.

Надалі законопроєкт розгляне Верховна Рада.

