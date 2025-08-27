Кабмин изменил налоги на доходы, полученные через цифровые платформы

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Кабинет Министров Украины в среду, 27 августа, принял законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы". В частности, речь идет о Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и других.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Налоги на доходы, полученные через цифровые платформы

Документ подготовлен для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности цифровых платформ.

Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения страны к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через различные цифровые платформы.

Информация о доходах украинских резидентов будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и от налоговых органов других стран.

Согласно новым правилам, для подотчетных продавцов введена льготная ставка НДФЛ 5% в случаях, если:

открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты проведены через него;

такие лица не являются самозанятыми, не имеют наемных работников;

годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (примерно 6,7 млн гривен по состоянию на 1 января 2025 года);

отсутствует торговля подакцизными товарами.

Известно, что общая ставка НДФЛ остается 18% для всех, кто не соответствует указанным условиям.

В Минфине отметили, если в течение года осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до двух тысяч евро, то допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для личных нужд.

"Доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает за год 12 прожиточных минимумов (в условиях 2025 года — 36 336 грн), не является налогооблагаемым доходом. Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени", — говорится в сообщении.

В дальнейшем законопроект рассмотрит Верховная Рада.

