Коли святкуватимуть День ракетних військ України у 2024 році

Ракетні війська. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україні Указом Президента встановили, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня. З відповідною ініціативою раніше виступило командування ракетних військ та артилерії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Святкування Дня ракетних військ

"Указом Президента України №748/2024 від 2 листопада 2024 року, встановлено, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня — у День вшанування святої Варвари", — йдеться у повідомленні.

Натомість Указ Президента України від 31 жовтня 1997 року № 1215/97 "Про День ракетних військ і артилерії" 3 листопада втратив чинність. Попередня дата була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

У Генштабі зауважили, що 4 грудня День Святої Варвари та святкування Дня ракетних військ в цю дату відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і Незалежність.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, 1 листопада легендарний воїн "Да Вінчі", який загинув у березні 2023 року, святкував би своє 29-річчя. У Донецькій області відкрили пам'ятну стелу на його честь.

Також колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав про Дмитра Коцюбайла в цей день.