Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ arrow

В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ

2 ноября 2024 12:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Когда будут праздновать День ракетных войск Украины в 2024 году
Ракетные войска. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине Указом Президента установили, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечен 4 декабря. С соответствующей инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 2 ноября.

Читайте также:

Празднование Дня ракетных войск

"Указом Президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года установлено, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря — в День празднования святой Варвары", — говорится в сообщении.

В то же время Указ Президента Украины от 31 октября 1997 года № 1215/97 "О Дне ракетных войск и артиллерии" 3 ноября потерял силу. Предыдущая дата была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.

В Генштабе отметили, что 4 декабря День Святой Варвары и празднование Дня ракетных войск в эту дату соответствует духу и сущности героических воинов ракетных войск и артиллерии, защищающих нашу свободу и независимость.

null
Скриншот поста Генштаба
null
Скриншот поста Генштаба

Напомним, 1 ноября легендарный воин "Да Винчи", погибший в марте 2023 года, праздновал бы свое 29-летие. В Донецкой области открыли памятную стелу в его честь.

Также бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о Дмитрии Коцюбайле в этот день.

указ ракеты война в Украине ВСУ президент

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:18 Эксперт объяснил, составляют ли БпЛА угрозу для самолетов в небе

14:12 Третья штурмовая ударила дронами армию РФ на Харкьовщине — видео

14:10 Россия ударила по пригороду Херсона — есть погибший

14:10 В Харькове и области прогнозируют мокрый снег завтра

13:58 Украинские воины начали использовать боевой модуль Таврия

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

13:58 Без воды до ночи — сотни одесситов остались без водоснабжения

13:53 Ермак призвал мир реагировать на агрессивные проявления КНДР

13:53 Украина будет производить ракеты для противодействия дронам

13:52 В Киевской прокуратуре показали последствия попадания в дом

13:40 Мизерные зарплаты курсантов — Кротевич описал реакцию Минобороны

14:18 Эксперт объяснил, составляют ли БпЛА угрозу для самолетов в небе

14:12 Третья штурмовая ударила дронами армию РФ на Харкьовщине — видео

14:10 Россия ударила по пригороду Херсона — есть погибший

14:10 В Харькове и области прогнозируют мокрый снег завтра

13:58 Украинские воины начали использовать боевой модуль Таврия

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

13:58 Без воды до ночи — сотни одесситов остались без водоснабжения

13:53 Ермак призвал мир реагировать на агрессивные проявления КНДР

13:53 Украина будет производить ракеты для противодействия дронам

13:52 В Киевской прокуратуре показали последствия попадания в дом

13:40 Мизерные зарплаты курсантов — Кротевич описал реакцию Минобороны

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине