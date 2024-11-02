Когда будут праздновать День ракетных войск Украины в 2024 году

Ракетные войска. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украине Указом Президента установили, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечен 4 декабря. С соответствующей инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Празднование Дня ракетных войск

"Указом Президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года установлено, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря — в День празднования святой Варвары", — говорится в сообщении.

В то же время Указ Президента Украины от 31 октября 1997 года № 1215/97 "О Дне ракетных войск и артиллерии" 3 ноября потерял силу. Предыдущая дата была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.

В Генштабе отметили, что 4 декабря День Святой Варвары и празднование Дня ракетных войск в эту дату соответствует духу и сущности героических воинов ракетных войск и артиллерии, защищающих нашу свободу и независимость.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, 1 ноября легендарный воин "Да Винчи", погибший в марте 2023 года, праздновал бы свое 29-летие. В Донецкой области открыли памятную стелу в его честь.

Также бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о Дмитрии Коцюбайле в этот день.