Розмінування в Україні: систему змінять до 2028 року

Фахівці розміновують території України. Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування ДСНС

В Україні планують змінити систему протимінної діяльності. Наразі функції у сфері розмінування розподілені між 16 органами влади, а частина повноважень дублюється. Повноцінно нова система, за прогнозом заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, може запрацювати у 2028 році.

Про це йдеться у новому випуску проєкту розслідувань "Наша справа", де журналістка Новини.LIVE Діана Лановець поспілкувалася з ветераном та заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігорем Безкаравайним.

Реклама

Як розподілені повноваження у сфері розмінування

В Україні немає єдиного органу, який відповідав би за всю систему протимінної діяльності. Повноваження розподілені між різними структурами, зокрема Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством економіки.

Загалом функції у сфері розмінування розподілені між 16 органами влади. При цьому частина повноважень різних структур дублюється.

За словами Ігоря Безкаравайного, конкуренція між органами влади та дублювання функцій можуть призводити до "клінчу системи". Головним ризиком він називає неефективне управління та втрату часу, через що очищення територій може розтягуватися на роки.

Читайте також:

Пояснюючи, як формувалася чинна система та чому її створювали саме в такому вигляді, Безкаравайний зазначив, що відповідний закон ухвалювали з урахуванням ситуації, яка на той момент була зосереджена переважно в окремих регіонах:

"Чинний закон писався у 2016-18 роках, під проблему, яка була спричинена гібридною війною РФ проти України. Проблема була локалізована в Донецькій та Луганській областях. Під ту проблему система, в принципі, непогана".

Як планують змінити систему розмінування

За рекомендаціями Рахункової палати вже розроблений законопроєкт, який має розмежувати повноваження органів влади у сфері протимінної діяльності.

Водночас створення єдиного органу потребуватиме повної зміни системи. Для цього необхідні проходження законопроєкту, бюджетування та розбудова нової структури.

За прогнозом Ігоря Безкаравайного, повноцінно нова система зможе запрацювати у 2028 році.

Новини.LIVE інформували, що майже 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні потребують розмінування. Частину полів на деокупованих територіях фермери очищували самостійно, однак компенсацій за це не отримали. Водночас цього року держава уклала лише 31 договір на гуманітарне розмінування близько 4900 гектарів, хоча програма передбачає 100% компенсацію його вартості.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Міжнародна організація Norwegian People’s Aid призупинила розмінування в Україні після загибелі своїх співробітників на Херсонщині. 24 червня російські війська атакували Новопетрівку Високопільської громади, внаслідок чого двоє розмінувальників загинули, ще четверо отримали поранення. Організація працює в Україні з 2022 року та має 475 співробітників.