Разминирование в Украине: систему изменят к 2028 году

Специалисты проводят разминирование на территории Украины. Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования ГСЧС

В Украине планируют изменить систему противоминной деятельности. В настоящее время функции в сфере разминирования распределены между 16 органами власти, а часть полномочий дублируется. По прогнозу заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Безкаравайного, полноценно новая система может заработать в 2028 году.

Об этом говорится в новом выпуске расследовательского проекта "Наше дело", где журналистка Новини.LIVE Диана Лановец пообщалась с ветераном и заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорем Безкаравайным.

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Как распределены полномочия в сфере разминирования

В Украине нет единого органа, который отвечал бы за всю систему противоминной деятельности. Полномочия распределены между различными структурами, в частности Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерством экономики.

В целом функции в сфере разминирования распределены между 16 органами власти. При этом часть полномочий различных структур дублируется.

По словам Игоря Безкаравайного, конкуренция между органами власти и дублирование функций могут приводить к "замораживанию системы". Главным риском он называет неэффективное управление и потерю времени, из-за чего очистка территорий может затягиваться на годы.

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Объясняя, как формировалась действующая система и почему её создавали именно в таком виде, Безкаравайный отметил, что соответствующий закон принимали с учётом ситуации, которая на тот момент была сосредоточена преимущественно в отдельных регионах:

"Действующий закон разрабатывался в 2016–2018 годах для решения проблемы, вызванной гибридной войной РФ против Украины. Проблема была локализована в Донецкой и Луганской областях. Для той проблемы система, в принципе, неплохая".

Как планируется изменить систему разминирования

По рекомендациям Счетной палаты уже разработан законопроект, который должен разграничить полномочия органов власти в сфере противоминной деятельности.

В то же время создание единого органа потребует полного изменения системы. Для этого необходимо принятие законопроекта, выделение бюджетных средств и создание новой структуры.

По прогнозу Игоря Безкаравайного, полноценно новая система сможет заработать в 2028 году.

Новини.LIVE сообщали, что почти 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Украине нуждаются в разминировании. Часть полей на деоккупированных территориях фермеры очищали самостоятельно, однако компенсаций за это не получили. В то же время в этом году государство заключило лишь 31 договор на гуманитарное разминирование около 4900 гектаров, хотя программа предусматривает 100% компенсацию его стоимости.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года Международная организация Norwegian People’s Aid приостановила разминирование в Украине после гибели своих сотрудников в Херсонской области. 24 июня российские войска атаковали Новопетровку Высокопольской общины, в результате чего двое саперов погибли, ещё четверо получили ранения. Организация работает в Украине с 2022 года и насчитывает 475 сотрудников.