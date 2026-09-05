Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине изменят систему разминирования: новая начнет действовать в 2028 году

В Украине изменят систему разминирования: новая начнет действовать в 2028 году

Ua ru
5 сентября 2026 10:37
Эксклюзив
Разминирование в Украине: систему изменят к 2028 году
Специалисты проводят разминирование на территории Украины. Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования ГСЧС

В Украине планируют изменить систему противоминной деятельности. В настоящее время функции в сфере разминирования распределены между 16 органами власти, а часть полномочий дублируется. По прогнозу заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Безкаравайного, полноценно новая система может заработать в 2028 году.

Об этом говорится в новом выпуске расследовательского проекта "Наше дело", где журналистка Новини.LIVE Диана Лановец пообщалась с ветераном и заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорем Безкаравайным.

Реклама

Как распределены полномочия в сфере разминирования

В Украине нет единого органа, который отвечал бы за всю систему противоминной деятельности. Полномочия распределены между различными структурами, в частности Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерством экономики.

В целом функции в сфере разминирования распределены между 16 органами власти. При этом часть полномочий различных структур дублируется.

По словам Игоря Безкаравайного, конкуренция между органами власти и дублирование функций могут приводить к "замораживанию системы". Главным риском он называет неэффективное управление и потерю времени, из-за чего очистка территорий может затягиваться на годы.

Читайте также:

Объясняя, как формировалась действующая система и почему её создавали именно в таком виде, Безкаравайный отметил, что соответствующий закон принимали с учётом ситуации, которая на тот момент была сосредоточена преимущественно в отдельных регионах:

"Действующий закон разрабатывался в 2016–2018 годах для решения проблемы, вызванной гибридной войной РФ против Украины. Проблема была локализована в Донецкой и Луганской областях. Для той проблемы система, в принципе, неплохая".

Как планируется изменить систему разминирования

По рекомендациям Счетной палаты уже разработан законопроект, который должен разграничить полномочия органов власти в сфере противоминной деятельности.

В то же время создание единого органа потребует полного изменения системы. Для этого необходимо принятие законопроекта, выделение бюджетных средств и создание новой структуры.

По прогнозу Игоря Безкаравайного, полноценно новая система сможет заработать в 2028 году.

Новини.LIVE сообщали, что почти 470 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Украине нуждаются в разминировании. Часть полей на деоккупированных территориях фермеры очищали самостоятельно, однако компенсаций за это не получили. В то же время в этом году государство заключило лишь 31 договор на гуманитарное разминирование около 4900 гектаров, хотя программа предусматривает 100% компенсацию его стоимости.

Новини.LIVE также сообщали, что в июне 2026 года Международная организация Norwegian People’s Aid приостановила разминирование в Украине после гибели своих сотрудников в Херсонской области. 24 июня российские войска атаковали Новопетровку Высокопольской общины, в результате чего двое саперов погибли, ещё четверо получили ранения. Организация работает в Украине с 2022 года и насчитывает 475 сотрудников.

МВД минирование ГСЧС мины разминирование война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации