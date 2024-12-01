Нові іспити під час вступної кампанії 2025 року - у МОН повідомили деталі

Студенти. Ілюстративне фото: nung.edu.ua

В Україні у 2025 році відбудуться зміни у вступній кампанії. Вона передбачатиме нові іспити для аспірантів та магістрів.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

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Зміни у вступній кампанії-2025

За словами Винницького, у порівнянні зі вступною кампанією 2024 року суттєвих змін не буде.

"У нас з’явиться фахове вступне випробування з історії мистецтв для тих, хто вступає на мистецькі спеціальності до магістратури. Також з’явиться новий іспит для вступників до аспірантури, яким перевірятимуть знання з методології наукових досліджень", — сказав він.

Представник МОН зазначив, що до аспірантури на денну форму прийматимуть тільки за державним замовленням, а на заочну чи вечірню — за контрактом. Це обумовлено не лише боротьбою з людьми, які використовують аспірантуру не за призначенням.

"Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", — пояснив Винницький.

Нагадаємо, в Україні планують скоротити кількість вищих навчальних закладів приблизно до 100. Причиною цього є проблема демографії, а отже зменшення кількості випускників.

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