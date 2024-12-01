Новые экзамены во время вступительной кампании 2025 года – в МОН сообщили детали

Студенты. Иллюстративное фото: nung.edu.ua

В Украине в 2025 году произойдут изменения во вступительной кампании. Она будет предусматривать новые экзамены для аспирантов и магистров.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

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Изменения во вступительной кампании-2025

По словам Винницкого, по сравнению со вступительной кампанией 2024 существенных изменений не будет.

"У нас появится профессиональное вступительное испытание по истории искусств для поступающих на художественные специальности в магистратуру. Также появится новый экзамен для поступающих в аспирантуру, в которых будут проверять знания по методологии научных исследований", — сказал он.

Представитель МОН отметил, что в аспирантуру на дневную форму будут принимать только по государственному заказу, а на заочную или вечернею — по контракту. Это обусловлено не только борьбой с людьми, которые используют аспирантуру не по назначению.

"Инвестиция государства в аспирантуру — это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров", — пояснил Винницкий.

Напомним, в Украине планируют сократить количество вузов примерно до 100. Причиной этого является проблема демографии, а значит, уменьшение количества выпускников.

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