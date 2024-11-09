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В Україні скоротять кількість університетів до 100 — що відомо

9 листопада 2024 06:43
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Міністерство освіти та науки скоротить кількість університетів в Україні до 100
Львівський національний університет імені Івана Франка. Фото: Вікіпедія
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні планують скоротити кількість вищих навчальних закладів (ВНЗ) приблизно до 100. Причиною цього є проблема демографії, а отже зменшення кількості випускників шкіл, які в майбутньому стають абітурієнтами.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький у подкасті Дофамін для освіти.

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Винницький підкреслив, що станом на даний час в Україні працює 121 університет. Проте в майбутньому їхня кількість буде близько 100.

Цей показник стосується лише тих університетів, які підпорядковуються Міністерству освіти та науки (МОН). До переліку не входять військові академії та ВНЗ під керівництвом Міністерства внутрішніх справ (МВС), охорони здоров'я, культури та стратегічних комунікацій.

"Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тисяч випускників шкіл. Цього року буде трохи більше ніж 300 тисяч випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тисяч реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тисяч. Очевидно, її треба зменшувати", — повідомив Винницький.

Він додав, що середня кількість студентів у європейських країнах становить близько 10 тисяч. Тим часом в Україні нараховується лише 5,7 тисячі.

Також Винницький наголосив, що в Україні неможливо звести кількість університетів до 20-30 через важливий феномен — містоутворювальні заклади освіти, такі як університети в Острозі, Глухові, Ніжині, Білій Церкві та Дрогобичі. За словами посадовця, в деяких містах вже оптимізовано мережу закладів вищої освіти, але в інших цей процес ще не розпочато.

Він розповів, що процес укрупнення університетів проходить нерівномірно. Зокрема, у Львові вже виконано значну роботу, у Дніпрі зроблено вагомі кроки, а також в Києві є певні успіхи. Проте в Одесі цей етап поки що лише в планах. Водночас укрупнення у Харкові залишається складним питанням через постійні обстріли, які перешкоджають модернізації освітньої мережі.

Михайло Винницький уточнив, що скорочення кількості закладів освіти не є основною метою процесу.

"Це не про економію коштів. Це про створення спроможних спільнот, які мають певну вагу, де студенти мають можливість вибору індивідуальних освітніх траєкторій, де є можливість інвестувати в наукову інфраструктуру", — резюмував він.

Нагадаємо, що українці становлять значну частку від загальної кількості іноземних студентів у вищих навчальних закладах Польщі. На кінець минулого навчального року громадян України, які здобували освіту, було 45 тисяч.

Також ми повідомляли, що з метою підвищення кібербезпеки у Львівському національному університеті імені Івана Франка заборонили Telegram. Днями раніше керівництво вишу прокоментувало рішення щодо заборони у користуванні месенджером. 

Україна Університет студенти війна в Україні навчання Міністерство освіти і науки України

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