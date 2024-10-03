МОН підписало наказ про призначення державних грантів на навчання для вступників 2024 року

Студенти в університеті. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

Міністерство освіти і науки України підписало перший наказ про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року. Студенти незабаром отримають відповідне підтвердження в "Дії".

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький у Facebook.

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"Підписано перший наказ Міністерства освіти і науки про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року. Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в "Дії" сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані. Студенти, яким призначено грант, на днях отримають відповідне підтвердження в Дії", — розповів Винницький.

Він повідомив, що з отриманням додаткових підтверджень сертифікатів від студентів будуть видані наступні накази про призначення грантів. Остаточний термін для підтвердження в "Дії" – 5 листопада 2024 року.

Допис Винницького. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні після початку повномасштабної війни збільшилася кількість студентів у поважному віці, які пішли навчатися, аби отримати відстрочку від мобілізації у особливий період. Формально вони мають право на відстрочку, якщо не порушують два основні критерії.

Також у частини українських студентів виникли проблеми із довідкою ЄДЕБО, без якої неможливо оформити відстрочку від мобілізації. У таких ситуаціях юристи радять подавати позов до Міністерства освіти та науки.