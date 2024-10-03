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МОН подписало приказ о назначении грантов на обучение абитуриентам 2024 года

3 октября 2024 14:34
Аркадий Пастула - Редактор
МОН подписало приказ о назначении государственных грантов на обучение для поступающих 2024 года
Студенты в университете. Фото иллюстративное: nung.edu.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Министерство образования и науки Украины подписало первый приказ о назначении государственных грантов на обучение поступающим в 2024 году. Студенты в скором времени получат соответствующее подтверждение в "Дії".

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в Facebook.

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"Подписан первый приказ Министерства образования и науки о назначении государственных грантов на обучение поступающим 2024 года. Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10,809 студентов (это первые, которые подтвердили в "Дії" сертификат о гранте) будут уже вскоре перечислены. Студенты, которым назначен грант, на днях получат соответствующее подтверждение в "Дії", — рассказал Винницкий.

Он сообщил, что с получением дополнительных подтверждений сертификатов от студентов будут изданы следующие приказы о назначении грантов. Окончательный срок для подтверждения в "Дії" — 5 ноября 2024 года.

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Пост Винницкого. Фото: скриншот

Напомним, в Украине после начала полномасштабной войны увеличилось количество студентов в почтенном возрасте, которые пошли учиться, чтобы получить отсрочку от мобилизации в особый период. Формально они имеют право на отсрочку, если не нарушают два основных критерия.

Также у части украинских студентов возникли проблемы со справкой ЕГЭБО, без которой невозможно оформить отсрочку от мобилизации. В таких ситуациях юристы советуют подавать иск в Министерство образования и науки.

МОН студенты Украина Дія Университет гранты

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