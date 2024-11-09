Министерство образования и науки сократит количество университетов в Украине до 100

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Фото: Википедия

В Украине планируют сократить количество высших учебныз заведений (ВУЗов) примерно до 100. Причиной этого является проблема демографии, а значит — уменьшение количества выпускников школ, которые в будущем становятся абитуриентами.

Об этом заявил замминистра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте Дофамин для образования.

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Винницкий подчеркнул, что по состоянию на данный момент в Украине работает 121 университет. Однако в будущем их количество составит около 100.

Этот показатель касается только университетов, которые подчиняются Министерству образования и науки (МОН). В перечень не входят военные академии и ВУЗы под руководством Министерства внутренних дел (МВД), здравоохранения, культуры и стратегических коммуникаций.

"Демография показывает, что 15 лет назад у нас было 630 тысяч выпускников школ. В этом году будет чуть больше 300 тысяч выпускников, и мы говорим, что двигаемся в сторону 250 тысяч реальной базы потенциальных студентов. А сеть была построена на 600 тысяч. Очевидно, ее нужно уменьшать", — сообщил Винницкий.

Он добавил, что средняя численность студентов в европейских странах составляет около 10 тысяч. Тем временем в Украине насчитывается всего 5,7 тысячи.

Также Винницкий подчеркнул, что в Украине невозможно свести количество университетов до 20-30 из-за важного феномена — градообразующих учебных заведений, таких как университеты в Остроге, Глухове, Нежине, Белой Церкви и Дрогобыче. По словам чиновника, в некоторых городах уже оптимизирована сеть учреждений высшего образования, но в других этот процесс еще не начат.

Он рассказал, что процесс укрупнения университетов проходит неравномерно. В частности, во Львове уже проделана значительная работа, в Днепре сделаны весомые шаги, а также в Киеве есть определенные успехи. Однако в Одессе этот этап пока только в планах. В то же время укрупнение в Харькове остается сложным вопросом из-за постоянных обстрелов, препятствующих модернизации образовательной сети.

Михаил Винницкий уточнил, что сокращение количества учебных заведений не является основной целью процесса.

"Это не об экономии средств. Это о создании состоятельных сообществ, имеющих определенный вес, где студенты имеют возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий, где есть возможность инвестировать в научную инфраструктуру", — резюмировал он.

Напомним, что украинцы составляют значительную долю от общего количества иностранных студентов в высших учебных заведениях Польши. К концу прошлого учебного года граждан Украины, которые получали образование было 45 тысяч.

Также мы сообщали, что с целью повышения кибербезопасности во Львовском национальном университете имени Ивана Франко запретили Telegram. На днях ранее руководство ВУЗа прокомментировало решение о запрете пользоваться мессенджером.