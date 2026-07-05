В Україні з'явиться Пантеон: де його розмістять

Києво-Печерська лавра. Фото: Wikimedia Commons

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

В Україні відкриють Пантеон. Його розмістять на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Про це в суботу, 4 липня, повідомив Український інститут національної пам'яті, передає Новини.LIVE.

Що відомо про створення Пантеону

Постанову розробив Український інститут національної памʼяті. Вона стала наступним кроком у великому проєкті зі створення Українського національного пантеону.

Тепер інститут має визначитися із загальною ідею та структурою майбутнього Пантеону. Науковці допоможуть організувати процес, вирішать, як саме вшановувати пам'ять героїв, та організують відкриті обговорення з експертами та населенням.

Крім того, інститут разом із Міністерством закордонних справ перевірить списки видатних українців та членів їхніх родин, які поховані за кордоном. Фахівці визначать, чиї саме останки варто повернути на Батьківщину, щоб перепоховати в Пантеоні. Йдеться про борців за незалежність та людей, які залишили значний слід в історії та культурі нашої країни.

Міністерство культури, яке опікується Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", обере конкретне місце для меморіалу. До конкурсу з обрання найкращого архітектурного проєкту Українського національного пантеону долучаться державні службовці, архітектори, історики, мистецтвознавці, а також представники релігійних громад та громадськості.

Держава повністю профінансує будівництво, облаштування та подальше утримання Пантеону у складі Києво-Печерської лаври. Для цього виділять гроші з бюджету, а також залучать інші законні джерела фінансування.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону. Документ передбачає формування у Києві загальнонаціонального меморіального місця для вшанування видатних українців, які боролися за свободу та незалежність держави. Крім того, він визначає порядок почесних перепоховань і встановлення кенотафів.

Також Новини.LIVE писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону. Його підтримали 287 народних депутатів. На думку голови держави Володимира Зеленського, це важливий крок для вшанування українських героїв та формування суспільної єдності.