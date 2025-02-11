Графіки відключення світла в Україні 12 лютого — в Укренерго зробили заяву

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: ДТЕК

У середу, 12 лютого, в Україні діятимуть обмеження на споживання електроенергії для підприємств та промислових об’єктів. Причиною таких заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Прогнози щодо відключень

За інформацією енергетиків, обмеження триватимуть у два періоди:

з 07:00 до 11:00

з 15:00 до 21:00.

В Укренерго додали, що причиною таких заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.

"Відключення електроенергії для побутових споживачів поки що не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

Проте в енергокомпанії наголошують, що час та обсяг обмежень можуть змінювати залежно від стану мережі.

Повідомлення Укренерго у Facebook

Нагадаємо, вранці 11 лютого російські війська завдали ударів по Україні, націлившись на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Полтавській області дев'ять населених пунктів залишилися без газу.