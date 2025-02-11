Графіки відключення світла в Україні 12 лютого — в Укренерго зробили заяву

В Україні завтра відключатимуть світло — кого стосується
У середу, 12 лютого, в Україні діятимуть обмеження на споживання електроенергії для підприємств та промислових об’єктів. Причиною таких заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.
Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.
Прогнози щодо відключень
За інформацією енергетиків, обмеження триватимуть у два періоди:
- з 07:00 до 11:00
- з 15:00 до 21:00.
В Укренерго додали, що причиною таких заходів є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.
"Відключення електроенергії для побутових споживачів поки що не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Проте в енергокомпанії наголошують, що час та обсяг обмежень можуть змінювати залежно від стану мережі.
Нагадаємо, вранці 11 лютого російські війська завдали ударів по Україні, націлившись на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Полтавській області дев'ять населених пунктів залишилися без газу.
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