Графики отключения света в Украине 12 февраля — в Укрэнерго сделали заявление

В Украине завтра будут отключать свет — кого касается
В среду, 12 февраля, в Украине будут действовать ограничения на потребление электроэнергии для предприятий и промышленных объектов. Причиной таких мер является повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Прогнозы относительно отключений
По информации энергетиков, ограничения продлятся в два периода:
- с 07:00 до 11:00
- с 15:00 до 21:00.
В Укрэнерго добавили, что причиной таких мер является повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.
"Отключение электроэнергии для бытовых потребителей пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Однако в энергокомпании отмечают, что время и объем ограничений могут меняться в зависимости от состояния сети.
Напомним, утром 11 февраля российские войска нанесли удары по Украине, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Полтавской области девять населенных пунктов остались без газа.
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