Графики отключения света в Украине 12 февраля — в Укрэнерго сделали заявление

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: ДТЭК

В среду, 12 февраля, в Украине будут действовать ограничения на потребление электроэнергии для предприятий и промышленных объектов. Причиной таких мер является повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Прогнозы относительно отключений

По информации энергетиков, ограничения продлятся в два периода:

с 07:00 до 11:00

с 15:00 до 21:00.

В Укрэнерго добавили, что причиной таких мер является повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных и дроновых атак.

"Отключение электроэнергии для бытовых потребителей пока не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Однако в энергокомпании отмечают, что время и объем ограничений могут меняться в зависимости от состояния сети.

Сообщение Укрэнерго в Facebook

Напомним, утром 11 февраля российские войска нанесли удары по Украине, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Полтавской области девять населенных пунктов остались без газа.