Ракетний удар по Миргородському району — 9 населених пунктів без газу

Газорозподільчий пункт. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області внаслідок російської ракетної атаки є проблеми з газопостачанням. Дев'ять населених пунктів залишились без газу.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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На Полтавщині населені пункти залишились без газопостачання

Унаслідок ракетного удару по Миргородському району Полтавської області дев’ять населених пунктів залишилися без газопостачання. Водночас за попередніми даними, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Повідомлення Полтавської ОВА. Фото: скриншот

Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки, проте відновлення газопостачання може зайняти певний час.

Нагадаємо, на Полтавщині вночі, 11 лютого, лунали вибухи — Росія атакувала регіон ракетами.

Також Укренерго повідомило про введення екстрених відключень електроенергії внаслідок російської атаки.