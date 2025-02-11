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На Полтавщині села залишилися без газу через ракетний удар

11 лютого 2025 08:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ракетний удар по Миргородському району — 9 населених пунктів без газу
Газорозподільчий пункт. Фото ілюстративне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Полтавській області внаслідок російської ракетної атаки є проблеми з газопостачанням. Дев'ять населених пунктів залишились без газу.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА

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На Полтавщині населені пункти залишились без газопостачання

Унаслідок ракетного удару по Миргородському району Полтавської області дев’ять населених пунктів залишилися без газопостачання. Водночас за попередніми даними, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

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Повідомлення Полтавської ОВА. Фото: скриншот

Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки, проте відновлення газопостачання може зайняти певний час.

Нагадаємо, на Полтавщині вночі, 11 лютого, лунали вибухи — Росія атакувала регіон ракетами. 

Також Укренерго повідомило про введення екстрених відключень електроенергії внаслідок російської атаки. 

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