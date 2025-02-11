Ракетний удар по Миргородському району — 9 населених пунктів без газу

На Полтавщині села залишилися без газу через ракетний удар
У Полтавській області внаслідок російської ракетної атаки є проблеми з газопостачанням. Дев'ять населених пунктів залишились без газу.
Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
На Полтавщині населені пункти залишились без газопостачання
Унаслідок ракетного удару по Миргородському району Полтавської області дев’ять населених пунктів залишилися без газопостачання. Водночас за попередніми даними, влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки, проте відновлення газопостачання може зайняти певний час.
Нагадаємо, на Полтавщині вночі, 11 лютого, лунали вибухи — Росія атакувала регіон ракетами.
Також Укренерго повідомило про введення екстрених відключень електроенергії внаслідок російської атаки.
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