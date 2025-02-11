Ракетный удар по Миргородскому району — 9 населенных пунктов без газа

Газораспределительный пункт. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области в результате российской ракетной атаки есть проблемы с газоснабжением. Девять населенных пунктов остались без газа.

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

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На Полтавщине населенные пункты остались без газоснабжения

В результате ракетного удара по Миргородскому району Полтавской области девять населенных пунктов остались без газоснабжения. В то же время по предварительным данным, попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Сообщение Полтавской ОГА. Фото: скриншот

Специалисты работают над устранением последствий атаки, однако восстановление газоснабжения может занять определенное время.

Напомним, на Полтавщине ночью, 11 февраля, раздавались взрывы — Россия атаковала регион ракетами.

Также Укрэнерго сообщило о введении экстренных отключений электроэнергии в результате российской атаки.