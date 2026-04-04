Погода в Україні 5 квітня — в яких регіонах буде +20 градусів

Теплан весняна погода.

В Україні 5 квітня переважатиме суха та доволі тепла погода. Синоптичну ситуацію визначатиме атициклон, тому опадів упродовж дня не передбачається. В деяких областях температура повітря підніметься до +20 °С, але можливі тумани та вітер.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Meteoprog.

Якою буде погода в Україні 5 квітня

Синоптики прогнозують, що у західних областях вночі та вранці можливий слабкий туман. Упродовж дня переважатиме вітер західного напрямку 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6 °С, а вдень +14…+19 °С.

Водночас у північних областях вночі стовпчики темрмоментрів показуватимуть +3…+8 °С, а вдень повтіря прогріється до +10…+15 °С. Опадів завтра не очікується, лише вітер місцями досягне поривів 15-20 м/с.

Карта температур на 5 квітня.

У центральних регіонах країни очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С.

На півдні країни буде найтепліше: вночі очікується +5...+10 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 °С.

У східних регіонах опадів у неділю теж не прогнозується. Вітер переважатиме північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура в нічний час становитиме +5…+10 °С, вдень повітря прогріється до +12…+17 °С.

