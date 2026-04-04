Погода в Украине 5 апреля — в каких регионах будет +20 градусов

В Украине 5 апреля будет преобладать сухая и довольно теплая погода. Синоптическую ситуацию будет определять атициклон, поэтому осадков в течение дня не предвидится. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +20 °С, но возможны туманы и ветер.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Meteoprog.

Какой будет погода в Украине 5 апреля

Синоптики прогнозируют, что в западных областях ночью и утром возможен слабый туман. В течение дня будет преобладать ветер западного направления 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °С, а днем +14...+19 °С.

В то же время в северных областях ночью столбики темрмоментров будут показывать +3...+8 °С, а днем воздух прогреется до +10...+15 °С. Осадков завтра не ожидается, лишь ветер местами достигнет порывов 15-20 м/с.

В центральных регионах страны ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +13...+18 °С.

На юге страны будет теплее всего: ночью ожидается +5...+10 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+20 °С.

В восточных регионах осадков в воскресенье тоже не прогнозируется. Ветер будет преобладать северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура в ночное время составит +5...+10 °С, днем воздух прогреется до +12...+17 °С.

