В Україні викрили масштабну мережу наркобізнесу — 66 затриманих

Правоохоронці під час обшуків. Фото: Нацполіція

В Україні правоохоронці провели одну із наймасштабніших спецоперацій. Вони викрили організовану групу, яка займалася виготовленням і розповсюдженням психотропних речовин — альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону у всі регіони країни.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у вівторок, 13 травня.

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Правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях та Києві.

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Зловмисники організували широку мережу нарколабораторій і складів, де виготовляли, розфасовували та зберігали заборонені психотропні речовини.

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

"Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували "споживачів" із різних областей України. За цінами "чорного" ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Обшуки у фігурантів. Фото: Нацполіція

Загалом було вилучено:

118 кг мефедрону;

160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону);

156 кг альфа-PVP;

понад 30 кг амфетаміну;

12 тонн прекурсорів.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 13 травня у Нацполіції повідомили про понад 200 обшуків по Україні для ліквідації наркобізнесу.

Раніше у Києві 33-річний чоловік розповсюджував психотропні речовини. Правоохоронці вилучили в нього два кілограми мефедрону.

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