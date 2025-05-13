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В Украине задержали 66 дельцов наркобизнеса — детали от полиции

13 мая 2025 18:30
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине разоблачили масштабную сеть наркобизнеса — 66 задержанных
Правоохранители во время обысков. Фото: Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине правоохранители провели одну из самых масштабных спецопераций. Они разоблачили организованную группу, которая занималась изготовлением и распространением психотропных веществ — альфа-PVP, амфетамина и мефедрона во все регионы страны.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 13 мая.

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Правоохранители задержали 66 дельцов во главе с организатором в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и городе Киеве.

Наркобізнес в Україні
Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция

Злоумышленники организовали широкую сеть нарколабораторий и складов, где изготавливали, расфасовывали и хранили запрещенные психотропные вещества.

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Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция

"Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен. По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией", — говорится в сообщении.

Зловмисники організували наркобізнес в Україні
Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция
В Україні організували наркобізнес
Обыски у фигурантов. Фото: Нацполиция

В общем было изъято:

  • 118 кг мефедрона;
  • 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона);
  • 156 кг альфа-PVP;
  • более 30 кг амфетамина;
  • 12 тонн прекурсоров.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 13 мая в Нацполиции сообщили о более 200 обысков по Украине для ликвидации наркобизнеса.

Ранее в Киеве 33-летний мужчина распространял психотропные вещества. Правоохранители изъяли у него два килограмма мефедрона.

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