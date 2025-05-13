В Украине разоблачили масштабную сеть наркобизнеса — 66 задержанных

В Украине задержали 66 дельцов наркобизнеса — детали от полиции
В Украине правоохранители провели одну из самых масштабных спецопераций. Они разоблачили организованную группу, которая занималась изготовлением и распространением психотропных веществ — альфа-PVP, амфетамина и мефедрона во все регионы страны.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, 13 мая.
Наркобизнес в Украине
Правоохранители задержали 66 дельцов во главе с организатором в Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и городе Киеве.
Злоумышленники организовали широкую сеть нарколабораторий и складов, где изготавливали, расфасовывали и хранили запрещенные психотропные вещества.
"Ежемесячно сообщники изготавливали более 700 кг наркотиков, которыми обеспечивали "потребителей" из разных областей Украины. По ценам "черного" рынка такой объем оценивается в более 300 миллионов гривен. По результатам проведения следственных действий ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов с психотропной продукцией", — говорится в сообщении.
В общем было изъято:
- 118 кг мефедрона;
- 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона);
- 156 кг альфа-PVP;
- более 30 кг амфетамина;
- 12 тонн прекурсоров.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, 13 мая в Нацполиции сообщили о более 200 обысков по Украине для ликвидации наркобизнеса.
Ранее в Киеве 33-летний мужчина распространял психотропные вещества. Правоохранители изъяли у него два килограмма мефедрона.
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