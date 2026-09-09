Військова форма для жінок - в Україні удосконалять спорядження

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: УСІ Online

Міноборони України та громадська організація "Землячки" підписали меморандум щодо жіночого військового спорядження. Зокрема, документ передбачає співпрацю стосовно вдосконалення жіночої військової форми та тестування комплекту індивідуального спорядження Female Combat Gear Kit.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

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Чому важливо розробити нову жіночу форму

У Міноборони зазначили, що у ЗСУ служать десятки тисяч жінок, і в тому числі в бойових підрозділах. Однак станом на зараз досі єдиним затвердженим зразком форми для військовослужбовиць залишається літній польовий костюм, в той час як зимових і демісезонних варіантів для жінок не розроблено. Через цю проблему вони після БЗВП самостійно шукають необхідне спорядження..

Заступник очільника Міноборони Мстислав Банік зазначив, що у відомстві розуміють, що рівність обов'язків вимагає від держави рівності у забезпеченні.

"Рішення щодо модернізації жіночих комплектів форми, заміни елементів тощо, будемо приймати виключно після тестування та зворотного зв’язку від самих військовослужбовиць. Це дасть нам можливість приймати рішення не на припущеннях, а на основі даних — чого ми і прагнемо в процесі реформи забезпечення війська", — сказав Банік.

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Він додав, що для того, щоб рішення були максимально точними, вони мають спиратися на доказову політику. Мова йде про дослідження та вивчення практичного досвіду.

Що передбачає меморандум із ГО "Землячки"

Документ передбачає роботу за двома основними напрямами.

Перший стосується вдосконалення літнього та зимового комплектів жіночої військової форми. Під час їхнього доопрацювання враховуватимуть антропометричні та функціональні особливості військовослужбовиць, зокрема посадку одягу, свободу рухів, можливість його використання разом зі спорядженням і сезонність.

Перший прототип зимового костюма вже виготовили за лекалами, розробленими ГО "Землячки". Наразі продовжується доопрацювання якості. Рішення щодо необхідних змін ухвалюватимуть після проведення тестування та отримання відгуків від військовослужбовиць.

Другим напрямом співпраці стане пілотний дослідницький проєкт Female Combat Gear Kit.

Як проходитиме тестування Female Combat Gear Kit

Після завершення БЗВП та визначення бойової спеціальності 1 000 військовослужбовиць отримають повний набір бойового спорядження.

До його складу входитимуть:

дві пари берців — зимові та демісезонні;

демісезонний комплект форми "5-в-1" та зимове обмундирування – куртка й утеплені штани;

термобілизна, футболки та шкарпетки;

шолом, бронежилет із полегшеними плитами та анатомічною плитоноскою;

індивідуальна медична аптечка з чотирма турнікетами;

тактичний рюкзак, активні навушники, дощовик-пончо, спальник, каремат і тактичні рукавички;

транспортний рюкзак, призначений для використання в польових умовах.

Упродовж року ГО "Землячки" за підтримки Міноборони аналізуватиме практичне використання кожного елемента спорядження. Зокрема, фіксуватимуть фактичний термін його експлуатації, необхідність заміни, випадки самостійного придбання додаткового спорядження, проблеми з підбором розміру та зручністю, а також економічну доцільність централізованого забезпечення.

Міністерство оборони визначатиме критерії для відбору учасниць проєкту та забезпечуватиме доступ до особового складу. Водночас ГО "Землячки" займатиметься соціальним супроводом учасниць, закупівлею спорядження та його логістикою.

"Чотири роки ми створювали рішення, спираючись на реальний досвід захисниць. Сьогодні ці напрацювання стають частиною державної системи – і саме в цьому для нас головна цінність цієї співпраці", — сказала Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО "Землячки".

Зазначається, що схожі підходи вже використовуються у збройних силах США та Великої Британії. В американській армії застосовується Modular Scalable Vest, створений на основі дослідження ANSUR II. У Великій Британії використовують Virtus Scalable Tactical Vest, серійне постачання якого розпочалося у квітні 2022 року.

"За підсумками пілоту Міноборони розгляне внесення оптимізованого складу комплекту до табелів речового майна та стандартів забезпечення військовослужбовиць на бойових посадах", — резюмували у міністерстві.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військовий обов'язок в Україні має стосуватися всіх громадян, включаючи жінок. Він вважає, що завдяки цьому мобілізаційний ресурс міг би зрости вдвічі.

Також ми писали, що за словами нардепа Олексія Гончаренка, у Верховній Раді не обговорюють питання запровадження мобілізації жінок.