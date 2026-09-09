Военная форма для женщин — в Украине будут совершенствовать снаряжение

Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: УСИ Online

Минобороны Украины и общественная организация "Землячки" подписали меморандум о женском военном снаряжении. В частности, документ предусматривает сотрудничество в области совершенствования женской военной формы и тестирования комплекта индивидуального снаряжения Female Combat Gear Kit.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

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Почему важно разработать новую женскую форму

В Минобороны отметили, что в ВСУ служат десятки тысяч женщин, в том числе в боевых подразделениях. Однако на данный момент единственным утвержденным образцом формы для военнослужащих-женщин остается летний полевой костюм, в то время как зимних и демисезонных вариантов для женщин не разработано. Из-за этой проблемы они после прохождения базовой военной подготовки самостоятельно ищут необходимое снаряжение.

Заместитель главы Минобороны Мстислав Баник отметил, что в ведомстве понимают: равенство обязанностей требует от государства равенства в обеспечении.

"Решения о модернизации женских комплектов формы, замене элементов и т. п. мы будем принимать исключительно после тестирования и получения обратной связи от самих военнослужащих-женщин. Это даст нам возможность принимать решения не на основе предположений, а на основе данных — чего мы и стремимся в процессе реформы обеспечения войск", — сказал Баник.

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Он добавил, что для того, чтобы решения были максимально точными, они должны опираться на доказательную политику. Речь идет об исследованиях и изучении практического опыта.

Что предусматривает меморандум с ОО "Землячки"

Документ предусматривает работу по двум основным направлениям.

Первое касается усовершенствования летнего и зимнего комплектов женской военной формы. При их доработке будут учитываться антропометрические и функциональные особенности военнослужащих-женщин, в частности посадка одежды, свобода движений, возможность её использования вместе со снаряжением и сезонность.

Первый прототип зимнего костюма уже изготовлен по лекалам, разработанным общественной организацией «Землячки». В настоящее время продолжается доработка качества. Решения о необходимых изменениях будут приниматься после проведения тестирования и получения отзывов от военнослужащих-женщин.

Вторым направлением сотрудничества станет пилотный исследовательский проект Female Combat Gear Kit.

Как будет проходить тестирование Female Combat Gear Kit

После завершения базовой военной подготовки и определения боевой специальности 1 000 военнослужащих женского пола получат полный комплект боевого снаряжения.

В его состав будут входить:

две пары берцев — зимние и демисезонные;

демисезонный комплект формы "5-в-1" и зимнее обмундирование — куртка и утепленные брюки;

термобелье, футболки и носки;

шлем, бронежилет с облегченными пластинами и анатомической пластинной;

индивидуальная медицинская аптечка с четырьмя турникетками;

тактический рюкзак, активные наушники, дождевик-пончо, спальник, каремат и тактические перчатки;

транспортный рюкзак, предназначенный для использования в полевых условиях.

В течение года ОО "Землячки" при поддержке Минобороны будет анализировать практическое использование каждого элемента снаряжения. В частности, будут фиксироваться фактический срок его эксплуатации, необходимость замены, случаи самостоятельной покупки дополнительного снаряжения, проблемы с подбором размера и удобством, а также экономическая целесообразность централизованного обеспечения.

Министерство обороны будет определять критерии отбора участниц проекта и обеспечивать доступ к личному составу. В то же время общественная организация "Землячки" будет заниматься социальным сопровождением участниц, закупкой снаряжения и его логистикой.

"Четыре года мы разрабатывали решение, опираясь на реальный опыт защитниц. Сегодня эти наработки становятся частью государственной системы — и именно в этом для нас заключается главная ценность этого сотрудничества", — сказала Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки".

Отмечается, что подобные подходы уже используются в вооруженных силах США и Великобритании. В американской армии применяется Modular Scalable Vest, созданный на основе исследования ANSUR II. В Великобритании используют Virtus Scalable Tactical Vest, серийные поставки которого начались в апреле 2022 года.

"По итогам пилотного проекта Минобороны рассмотрит вопрос о внесении оптимизированного состава комплекта в табели вещевого имущества и стандарты обеспечения военнослужащих-женщин на боевых должностях", — резюмировали в министерстве.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военный долг в Украине должен касаться всех граждан, включая женщин. Он считает, что благодаря этому мобилизационный ресурс мог бы увеличиться вдвое.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, в Верховной Раде не обсуждается вопрос о введении мобилизации женщин.