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В Україні запускають 5G — які міста тестуватимуть першими

4 листопада 2024 17:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Мережа 5G — у яких містах розпочнуться тестування зв'язку
Дівчина дивиться в телефон. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

В Україні запускають пілотний проєкт з впровадження 5G у трьох містах. Спочатку тестування відбудеться у Львові, а потім у Києві та Одесі.

Про це повідомляє Економічна правда у понеділок, 4 листопада.

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В Україні на два роки запускають пілотний проєкт з впровадження 5G-зв’язку в трьох містах. Його мета — перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням.

Зазначається, що першим містом, де відбудеться тестування мережі, стане Львів. У тому випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт також реалізують у Києві та Одесі.

Про повноцінний запуск мережі в згаданих містах не йдеться. Найімовірніше, розгортання нової технології здійснюватиметься на кількох базових станціях.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", — зазначив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що завершити повноцінний запуск 5G в Україні планують до 2030 року. 

Раніше ми писали про те, що 1 листопада компанія "Київстар" оголосила запуск продажу перших номерів з новим кодом 077. 

Київ Одеса Львів інтернет мобільний інтернет зв'язок

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