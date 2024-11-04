Мережа 5G — у яких містах розпочнуться тестування зв'язку

В Україні запускають 5G — які міста тестуватимуть першими
В Україні запускають пілотний проєкт з впровадження 5G у трьох містах. Спочатку тестування відбудеться у Львові, а потім у Києві та Одесі.
Про це повідомляє Економічна правда у понеділок, 4 листопада.
У яких містах запрацює пілотний 5G
В Україні на два роки запускають пілотний проєкт з впровадження 5G-зв’язку в трьох містах. Його мета — перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням.
Зазначається, що першим містом, де відбудеться тестування мережі, стане Львів. У тому випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт також реалізують у Києві та Одесі.
Про повноцінний запуск мережі в згаданих містах не йдеться. Найімовірніше, розгортання нової технології здійснюватиметься на кількох базових станціях.
"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", — зазначив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що завершити повноцінний запуск 5G в Україні планують до 2030 року.
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