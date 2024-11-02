Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow "Київстар" запускає нові номери з кодом 077 — що відомо arrow

"Київстар" запускає нові номери з кодом 077 — що відомо

2 листопада 2024 02:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Київстар запустив номери з новим кодом 077
Застосунок "Київстар" на телефоні. Фото: kyivstar.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В перший день листопада 2024 року компанія "Київстар" оголосила запуск продажу перших номерів з новим кодом 077. Він доповнить вже наявні коди 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи таким чином номерну ємність оператора.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті "Київстар".

Читайте також:

Коли і де можна буде придбати номери

У компанії повідомили, що перші номери з кодом 077 будуть представлені як ексклюзивні. Це означатиме особливу комбінацію цифр, які користувач може обрати самостійно. Придбати "ексклюзивний номер" можна декількома способами, а саме:

  • в онлайн магазині "Київстар";
  • в будь-якому магазині "Київстар";
  • в магазинах партнерів.

Крім того, в продаж будуть виставлені унікальні номери, такі як - 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про початок продажів таких номерів, буде повідомлено додатково.

"Новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі Київстар, що вкрай необхідно, адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їх загальної місткості. А додатковий номерний ресурс необхідний для надання рішень для B2B клієнтів та масового ринку", — йдеться у повідомленні.

Також компанія попередила власників смартфонів Apple, що їм потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1. У разі, якщо телефон не має такої можливості (мова йде про iPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери з кодом 077 буде недоступним.

Нагадаємо, що у квітні український оператор мобільного зв'язку "Київстар" готувався до оновлення своїх тарифів. Це супроводжувалось збільшенням їх вартості, але водночас призвело до розширення набору послуг. В той момент повідомлялося, що підвищення цін буде здійснюватися нерівномірно: для деяких тарифів вартість збільшиться на 25 грн, а для інших — на 55 грн.

Також ми писали, що у роботі оператора телекомунікаційного зв'язку "Київстар" у четвер, 19 вересня, стався збій. Проте згодом робота сервісів частково була відновлена у деяких регіонах, а потім і повністю.

мобільні оператори смартфон мобільний оператор Київстар зв'язок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:20 "Київстар" запускає нові номери з кодом 077 — що відомо

01:32 Чоловік проігнорував бойову повістку — як його покарав суд

00:54 УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо

00:46 Поліція показала відео наслідків удару РФ по Харкову

00:30 Мобілізація "афганців" у віці 50+ — чи можливо це

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

02:20 "Київстар" запускає нові номери з кодом 077 — що відомо

01:32 Чоловік проігнорував бойову повістку — як його покарав суд

00:54 УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо

00:46 Поліція показала відео наслідків удару РФ по Харкову

00:30 Мобілізація "афганців" у віці 50+ — чи можливо це

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі