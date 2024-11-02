Київстар запустив номери з новим кодом 077

Застосунок "Київстар" на телефоні. Фото: kyivstar.ua

В перший день листопада 2024 року компанія "Київстар" оголосила запуск продажу перших номерів з новим кодом 077. Він доповнить вже наявні коди 067, 068, 096, 097 та 098, розширюючи таким чином номерну ємність оператора.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті "Київстар".

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Коли і де можна буде придбати номери

У компанії повідомили, що перші номери з кодом 077 будуть представлені як ексклюзивні. Це означатиме особливу комбінацію цифр, які користувач може обрати самостійно. Придбати "ексклюзивний номер" можна декількома способами, а саме:

в онлайн магазині "Київстар";

в будь-якому магазині "Київстар";

в магазинах партнерів.

Крім того, в продаж будуть виставлені унікальні номери, такі як - 077 777 77 77 та інші ексклюзивні комбінації. Про початок продажів таких номерів, буде повідомлено додатково.

"Новий код дозволить випустити ще 10 мільйонів номерів в мережі Київстар, що вкрай необхідно, адже на цей момент частка використання чинних кодів перебільшує 79% їх загальної місткості. А додатковий номерний ресурс необхідний для надання рішень для B2B клієнтів та масового ринку", — йдеться у повідомленні.

Також компанія попередила власників смартфонів Apple, що їм потрібно оновити операційну систему до IOS 18.1. У разі, якщо телефон не має такої можливості (мова йде про iPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери з кодом 077 буде недоступним.

Нагадаємо, що у квітні український оператор мобільного зв'язку "Київстар" готувався до оновлення своїх тарифів. Це супроводжувалось збільшенням їх вартості, але водночас призвело до розширення набору послуг. В той момент повідомлялося, що підвищення цін буде здійснюватися нерівномірно: для деяких тарифів вартість збільшиться на 25 грн, а для інших — на 55 грн.

Також ми писали, що у роботі оператора телекомунікаційного зв'язку "Київстар" у четвер, 19 вересня, стався збій. Проте згодом робота сервісів частково була відновлена у деяких регіонах, а потім і повністю.