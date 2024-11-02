Киевстар запустил номера с новым кодом 077

Приложение "Киевстар" на телефоне. Фото: kyivstar.ua

В первый день ноября 2024 года компания "Киевстар" объявила о запуске продажи первых номеров с новым кодом 077. Он дополнит уже имеющиеся коды 067, 068, 096, 097 и 098, расширяя таким образом номерную емкость оператора.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте "Киевстара".

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В компании сообщили, что первые номера с кодом 077 будут представлены эксклюзивными. Это будет означает особую комбинацию цифр, которые пользователь может выбрать самостоятельно. Купить "эксклюзивный номер" можно несколькими способами, а именно:

в онлайн магазине "Киевстар";

в любом магазине "Киевстар";

в магазинах партнеров.

Кроме того, на продажу будут выставлены уникальные номера, такие как — 077 777 77 77 и другие эксклюзивные комбинации. О начале продаж таких номеров будет сообщено дополнительно.

"Новый код позволит выпустить еще 10 миллионов номеров в сети "Киевстар", что крайне необходимо, ведь на данный момент доля использования действующих кодов превышает 79% их общей вместимости. А дополнительный номерной ресурс необходим для предоставления решений для B2B клиентов и массового рынка", — говорится в сообщении.

Также компания предупредила владельцев смартфонов Apple, что им нужно обновить операционную систему до IOS 18.1. В случае, если телефон не имеет такой возможности (речь идет об iPhone 8 и моделях предыдущих серий), отправка SMS на номера с кодом 077 будет недоступна.

Напомним, что в апреле украинский оператор мобильной связи "Киевстар" готовился к обновлению своих тарифов. Это сопровождалось увеличением их стоимости, но в то же время привело к расширению набора услуг. В тот момент сообщалось, что повышение цен будет неравномерным: для некоторых тарифов стоимость увеличится на 25 грн, а для других — на 55 грн.

Также мы писали, что в работе оператора телекоммуникационной связи "Киевстар" в четверг, 19 сентября, произошел сбой. Однако впоследствии работа сервисов частично была восстановлена в некоторых регионах, а затем полностью.