Сеть 5G – в каких городах начнутся тестирования связи

В Украине запускают 5G — какие города будут тестировать первыми
В Украине запускается пилотный проект по внедрению 5G в трех городах. Сначала тестирование состоится во Львове, а затем в Киеве и Одессе.
Об этом сообщает Экономическая правда в понедельник, 4 ноября.
В каких городах заработает пилотный 5G
В Украине на два года запускают пилотный проект по внедрению 5G-связи в трех городах. Его цель - проверить совместимость 5G с военным оборудованием.
Отмечается, что первым городом, где состоится тестирование сети, станет Львов. В том случае, если оборудование не будет влиять на работу военных, то проект также реализуют в Киеве и Одессе.
О полноценном запуске сети в упомянутых городах речь не идет. Скорее всего, развертывание новой технологии будет осуществляться на нескольких базовых станциях.
"Развертывание сети начинается с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования пользователи будут иметь возможность подключиться к сети 5G", — отметил телекоммуникационный эксперт Роман Химич.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что завершить полноценный запуск 5G в Украине планируется к 2030 году.
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