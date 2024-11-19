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В Україні запрацював застосунок для пошуку роботи

19 листопада 2024 08:32
Аркадій Пастула - Редактор
В Україні запустили застосунок для пошуку роботи
Жінка з телефоном в руках. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні запрацював застосунок для пошуку роботи. Охочі зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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Застосунок для пошуку роботи

"Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи", — йдеться у повідомленні.

Застосунок вже можна завантажити в App Store та Google Play.

У 2023 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 665 тисяч українців, а цього року сервіс охопив вже 548 тисяч осіб. Із запуском мобільного застосунку очікується зниження навантаження на фізичні центри зайнятості та збільшення кількості користувачів завдяки зручності нового функціоналу.

Застосунок розроблений з урахуванням потреб пошукачів роботи. Після авторизації через кваліфікований електронний підпис, Bank ID, "Дія.Підпис" або в гостьовому режимі, користувач отримує доступ до єдиного порталу вакансій.

Він також дозволяє подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості. Крім того, користувачі можуть спілкуватися з кар’єрними радниками, планувати зустрічі з потенційними роботодавцями, отримувати необхідні довідки або записуватися до електронної черги.

"Ми сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, покращити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому разом із упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми також цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоби послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн у кілька кліків — швидко і зручно", — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що кадрова криза в державних інституціях загострилася після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні можна заробляти значні суми навіть без вищої освіти, особливо у робітничих професіях. Наприклад, деякі компанії готові пропонувати зарплату до 60 тис. грн.

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