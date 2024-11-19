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В Украине заработало приложение для поиска работы

19 ноября 2024 08:32
Аркадий Пастула - Редактор
В Украине запустили приложение для поиска работы
Женщина с телефоном в руках. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине заработало приложение для поиска работы. Желающие смогут стать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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Приложение для поиска работы

"Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости разработала мобильное приложение для соискателей работы", — говорится в сообщении.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.

В 2023 году услугами Государственной службы занятости воспользовались 665 тысяч украинцев, а в этом году сервис охватил уже 548 тысяч человек. С запуском мобильного приложения ожидается снижение нагрузки на физические центры занятости и увеличение количества пользователей благодаря удобству нового функционала.

Приложение разработано с учетом потребностей соискателей работы. После авторизации через квалифицированную электронную подпись, Bank ID, "Дія.Підпис" или в гостевом режиме, пользователь получает доступ к единому порталу вакансий.

Оно также позволяет подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости. Кроме того, пользователи могут общаться с карьерными советниками, планировать встречи с потенциальными работодателями, получать необходимые справки или записываться в электронную очередь.

"Мы надеемся, что это приложение поможет как можно большему количеству людей найти работу, улучшить свои знания и навыки или овладеть новой профессией. Сейчас структурная безработица — одна из ключевых проблем бизнеса. Поэтому вместе с внедрением программ обучения и переобучения, компенсаций за трудоустройство и других мы также цифровизируем процессы. Для нас важно, чтобы услугами Государственной службы занятости можно было воспользоваться онлайн в несколько кликов — быстро и удобно", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровый кризис в государственных институциях обострился после начала полномасштабного вторжения России.

Также в Украине можно зарабатывать большие суммы даже без высшего образования, особенно в рабочих профессиях. К примеру, некоторые компании готовы предлагать зарплату до 60 тыс. грн.

Минэкономики работа украинцы Украина смартфон

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