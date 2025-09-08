В Україні закрили 22 Instagram-акаунти, що рекламували незаконні азартні ігри

Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки, які рекламували незаконні азартні ігри. Зокрема, йдеться про блогерів Колю Заліпуху та Олю Фільову.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Реклама казино в Instagram

На заблокованих сторінках блогери показували "легкі виграші", хоча деякі з них навіть не були зареєстровані. Вони закликали підписників грати в азартні ігри.

У Мінцифри зауважили, що сумарна аудиторія заблокованих акаунтів перевищує 2,8 мільйона користувачів. Порушників вдалося виявитися завдяки моніторингу та зверненням українців.

"Реклама казино в Україні дозволена в нічному телеефірі, на сайтах та в застосунках ліцензованих операторів. А ще — у спеціалізованих медіа, орієнтованих лише на повнолітню аудиторію", — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нагадаємо, 8 вересня телеведуча Леся Нікітюк заявила, що стала жертвою шахраїв, які використали її імʼя для реклами казино.

Раніше у Черкаській області тренерка дитячого гуртка з танців зібрала кошти на поїздку до Грузії, але витратила їх в онлайн-казино.