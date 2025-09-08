Відео
В Україні закрили понад 20 Instagram-сторінок за рекламу казино

Дата публікації: 8 вересня 2025 19:55
В Україні закрили 22 Instagram-акаунти, що рекламували незаконні азартні ігри
Телефон в руках. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки, які рекламували незаконні азартні ігри. Зокрема, йдеться про блогерів Колю Заліпуху та Олю Фільову.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Реклама казино в Instagram

На заблокованих сторінках блогери показували "легкі виграші", хоча деякі з них навіть не були зареєстровані. Вони закликали підписників грати в азартні ігри. 

У Мінцифри зауважили, що сумарна аудиторія заблокованих акаунтів перевищує 2,8 мільйона користувачів. Порушників вдалося виявитися завдяки моніторингу та зверненням українців.

"Реклама казино в Україні дозволена в нічному телеефірі, на сайтах та в застосунках ліцензованих операторів. А ще — у спеціалізованих медіа, орієнтованих лише на повнолітню аудиторію", — йдеться у повідомленні Мінцифри.

null
Допис Мінцифри. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня телеведуча Леся Нікітюк заявила, що стала жертвою шахраїв, які використали її імʼя для реклами казино.

Раніше у Черкаській області тренерка дитячого гуртка з танців зібрала кошти на поїздку до Грузії, але витратила їх в онлайн-казино.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
