Тренерка з танців у Черкасах збирала з дітей гроші на поїздку, але програла їх в казино

Онлайн-казино. Ілюстративне фото: pexels.com

На Черкащині виник скандал через те, що тренерка дитячого гуртка з танців зібрала з дітей гроші на поїздку до Грузії, але замість організації подорожі внесла зібрані кошти на депозит в онлайн-казино. В результаті діти залишились без поїздки, а батьки сукупно втратили 1 мільйон 350 тисяч гривень.

Про це повідомляє міський портал 18000.

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Повідомлення керівництва школи. Фото: портал 18000

Батьки розповіли, що тренерка очолила гурток восени 2024 року. У лютому 2025 року діти здобули перемогу на конкурсі, який давав право участі у міжнародному турнірі в Батумі (Грузія).

За словами батьків, тренерка взяла на себе організацію поїздки та збирала з кожного учасника 550-600 євро. Всього було зібрано близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

Наприкінці червня батьки вимагали показати квитки на літак, але тренерка їх не надала. Вона лише повідомила про зміну дати проведення змагань та надіслала бронювання автобуса. Згодом тренерка зізналася, що програла всі гроші в казино.

Що кажуть у школі та поліції

Керівництво школи, при якій працює гурток з танців, заявляє, що жодного відношення до збирання грошей немає і це цілком була приватна ініціатива самого гуртка та тренерки.

Поліція своєю чергою підтвердила, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз проводяться необхідні слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні провели найбільшу спецконфіскацію грошей в історії. Відтак, суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино "Pin-Up".

Раніше ми інформували, що в України за минулий рік кількість осіб у Реєстрі лудоманів зросла утричі.