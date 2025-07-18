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Главная Новости дня Тренер поставила в казино деньги детей — проиграла более миллиона

Тренер поставила в казино деньги детей — проиграла более миллиона

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 00:34
Тренер по танцам в Черкассах собирала с детей деньги на поездку, но проиграла их в казино
Онлайн-казино. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкасской области возник скандал из-за того, что тренер детского кружка по танцам собрала с детей деньги на поездку в Грузию, но вместо организации путешествия внесла собранные средства на депозит в онлайн-казино. В результате дети остались без поездки, а родители совокупно потеряли 1 миллион 350 тысяч гривен.

Об этом сообщает городской портал 18000.

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В чем суть скандала

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Сообщение руководства школы. Фото: портал 18000

Родители рассказали, что тренер возглавила кружок осенью 2024 года. В феврале 2025 года дети одержали победу на конкурсе, который давал право участия в международном турнире в Батуми (Грузия).

По словам родителей, тренер взяла на себя организацию поездки и собирала с каждого участника 550-600 евро. Всего было собрано около 1 миллиона 350 тысяч гривен.

В конце июня родители требовали показать билеты на самолет, но тренер их не предоставила. Она лишь сообщила об изменении даты проведения соревнований и прислала бронирование автобуса. Впоследствии тренер призналась, что проиграла все деньги в казино.

Что говорят в школе и полиции

Руководство школы, при которой работает кружок по танцам, заявляет, что никакого отношения к сбору денег нет и это вполне была частная инициатива самого кружка и тренера.

Полиция в свою очередь подтвердила, что сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований, и сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Украине провели крупнейшую спецконфискацию денег в истории. Так, суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с онлайн-казино "Pin-Up".

Ранее мы информировали, что в Украине за прошлый год количество лиц в Реестре лудоманов выросло втрое.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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