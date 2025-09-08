В Украине закрыли 22 Instagram-аккаунта, рекламировавшие незаконные азартные игры

В Украине закрыли более 20 Instagram-страниц за рекламу казино
В Украине PlayCity и Meta закрыли 22 Instagram-страницы, которые рекламировали незаконные азартные игры. В частности, речь идет о блогерах Коле Залипухе и Оле Филевой.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram в понедельник, 8 сентября.
Реклама казино в Instagram
На заблокированных страницах блогеры показывали "легкие выигрыши", хотя некоторые из них даже не были зарегистрированы. Они призывали подписчиков играть в азартные игры.
В Минцифры отметили, что суммарная аудитория заблокированных аккаунтов превышает 2,8 миллиона пользователей. Нарушителей удалось выявиться благодаря мониторингу и обращениям украинцев.
"Реклама казино в Украине разрешена в ночном телеэфире, на сайтах и в приложениях лицензированных операторов. А еще — в специализированных медиа, ориентированных только на совершеннолетнюю аудиторию", — говорится в сообщении Минцифры.
Напомним, 8 сентября телеведущая Леся Никитюк заявила, что стала жертвой мошенников, которые использовали ее имя для рекламы казино.
Ранее в Черкасской области тренер детского кружка по танцам собрала средства на поездку в Грузию, но потратила их в онлайн-казино.
