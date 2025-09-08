Видео
Главная Новости дня В Украине закрыли более 20 Instagram-страниц за рекламу казино

В Украине закрыли более 20 Instagram-страниц за рекламу казино

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:55
В Украине закрыли 22 Instagram-аккаунта, рекламировавшие незаконные азартные игры
Телефон в руках. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине PlayCity и Meta закрыли 22 Instagram-страницы, которые рекламировали незаконные азартные игры. В частности, речь идет о блогерах Коле Залипухе и Оле Филевой.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Реклама казино в Instagram

На заблокированных страницах блогеры показывали "легкие выигрыши", хотя некоторые из них даже не были зарегистрированы. Они призывали подписчиков играть в азартные игры.

В Минцифры отметили, что суммарная аудитория заблокированных аккаунтов превышает 2,8 миллиона пользователей. Нарушителей удалось выявиться благодаря мониторингу и обращениям украинцев.

"Реклама казино в Украине разрешена в ночном телеэфире, на сайтах и в приложениях лицензированных операторов. А еще — в специализированных медиа, ориентированных только на совершеннолетнюю аудиторию", — говорится в сообщении Минцифры.

null
Пост Минцифры. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября телеведущая Леся Никитюк заявила, что стала жертвой мошенников, которые использовали ее имя для рекламы казино.

Ранее в Черкасской области тренер детского кружка по танцам собрала средства на поездку в Грузию, но потратила их в онлайн-казино.

