22 червня — День пам'яті та скорботи за жертвами Другої світової війни

Німецький бомбардувальник Heinkel He 111летить над захопленим нацистами портом Миколаєва, 1941 рік. Фото: Berliner Verlag

У неділю, 22 червня, в Україні відзначають День пам’яті та скорботи — щорічну дату, присвячену вшануванню жертв Другої світової війни. Рівно 84 роки тому, 1941 року, нацистська Німеччина розпочала наступ на СРСР, що стало початком одного з найтрагічніших періодів в історії.

Новини.LIVE підготували історичну довідку про цей день.

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Втрати України у Другій світовій війні

Друга світова війна стала однією з найтрагічніших сторінок в історії України. Упродовж 1941–1945 років загинули близько 10 мільйонів українців — як військових, так і цивільних. Ще приблизно 2 мільйони українців були насильно вивезені до Німеччини на примусові роботи. Масштаби руйнувань також катастрофічні — вщент знищено сотні міст і десятки тисяч сіл по всій території України.

Загалом, за оцінками істориків, у Другій світовій війні загинуло 27 млн осіб.

Жертви масових розстрілів у львівських тюрмах, липень 1941 року. Фото:

Історичний контекст

22 червня 1941 року о 4:00 ранку війська нацистської Німеччини перетнули радянський кордон, попри чинний пакт про ненапад. Для СРСР це стало початком так званої Великої Вітчизняної війни, а для України — масштабною національною катастрофою. Територія УРСР перетворилася на одну з головних арен бойових дій, де протягом чотирьох років точилися запеклі бої.

Разом із тим, історики наголошують, що українська участь у Другій світовій війні розпочалася ще до 1941 року. Зокрема, у березні 1939-го угорські війська за підтримки нацистської Німеччини напали на Карпатську Україну. У жорстоких боях загинули тисячі українських добровольців з лав "Карпатської Січі".

Вторгнення німецько-фашистських військ в радянську Україну, 1941 рік. Фото: S. Khoroshko / Slava Katamidze Collection

Паралелі з сьогоденням

У 2024 році значення Дня пам’яті та скорботи набуває особливої актуальності на тлі повномасштабної війни Росії проти України. 24 лютого 2022 року РФ розпочала широкомасштабне вторгнення. Українські міста знову стали об’єктами масованих атак, мільйони людей втратили домівки, життя або рідних.

Сучасна війна, як і події 1940-х років, супроводжується злочинами проти людяності, масовими вбивствами, депортаціями, тортурами, знищенням цивільної інфраструктури та геноцидом українського народу.

У День пам’яті та скорботи українці вшановують не лише загиблих у Другій світовій, а й тих, хто віддав життя за в російсько-українській війні.

Німецькі солдати у Харкові. Фото: Berliner Verlag

Вшанування пам’яті

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні був офіційно встановлений Указом Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000.

Згідно з традицією, 22 червня українці запалюють свічки вдома або біля меморіалів, кладуть квіти до пам’ятників загиблим, долучаються до пам'ятних заходів.

Німецький військовий на варті біля полонених бійців Червоної армії після боїв під Уманню, серпень-вересень 1941 року. Фото: Arthur Grimm / ullstein bild

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