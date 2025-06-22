Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

В Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 06:15
22 червня — День пам'яті та скорботи за жертвами Другої світової війни
Німецький бомбардувальник Heinkel He 111летить над захопленим нацистами портом Миколаєва, 1941 рік. Фото: Berliner Verlag
Ключові моменти Втрати України у Другій світовій війні Історичний контекст Паралелі з сьогоденням Вшанування пам’яті

У неділю, 22 червня, в Україні відзначають День пам’яті та скорботи — щорічну дату, присвячену вшануванню жертв Другої світової війни. Рівно 84 роки тому, 1941 року, нацистська Німеччина розпочала наступ на СРСР, що стало початком одного з найтрагічніших періодів в історії.

Новини.LIVE підготували історичну довідку про цей день.

Реклама
Читайте також:

Втрати України у Другій світовій війні

Друга світова війна стала однією з найтрагічніших сторінок в історії України. Упродовж 1941–1945 років загинули близько 10 мільйонів українців — як військових, так і цивільних. Ще приблизно 2 мільйони українців були насильно вивезені до Німеччини на примусові роботи. Масштаби руйнувань також катастрофічні — вщент знищено сотні міст і десятки тисяч сіл по всій території України.

Загалом, за оцінками істориків, у Другій світовій війні загинуло 27 млн осіб.

22 червня 1941 рік Друга світова війна
Жертви масових розстрілів у львівських тюрмах, липень 1941 року. Фото: 

Історичний контекст

22 червня 1941 року о 4:00 ранку війська нацистської Німеччини перетнули радянський кордон, попри чинний пакт про ненапад. Для СРСР це стало початком так званої Великої Вітчизняної війни, а для України — масштабною національною катастрофою. Територія УРСР перетворилася на одну з головних арен бойових дій, де протягом чотирьох років точилися запеклі бої.

Разом із тим, історики наголошують, що українська участь у Другій світовій війні розпочалася ще до 1941 року. Зокрема, у березні 1939-го угорські війська за підтримки нацистської Німеччини напали на Карпатську Україну. У жорстоких боях загинули тисячі українських добровольців з лав "Карпатської Січі".

22 червня 1941 рік Друга світова війна
 Вторгнення німецько-фашистських військ в радянську Україну, 1941 рік. Фото: S. Khoroshko / Slava Katamidze Collection

Паралелі з сьогоденням

У 2024 році значення Дня пам’яті та скорботи набуває особливої актуальності на тлі повномасштабної війни Росії проти України. 24 лютого 2022 року РФ розпочала широкомасштабне вторгнення. Українські міста знову стали об’єктами масованих атак, мільйони людей втратили домівки, життя або рідних.

Сучасна війна, як і події 1940-х років, супроводжується злочинами проти людяності, масовими вбивствами, депортаціями, тортурами, знищенням цивільної інфраструктури та геноцидом українського народу.

У День пам’яті та скорботи українці вшановують не лише загиблих у Другій світовій, а й тих, хто віддав життя за в російсько-українській війні. 

22 червня 1941 рік Друга світова війна
Німецькі солдати у Харкові. Фото: Berliner Verlag

Вшанування пам’яті

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні був офіційно встановлений Указом Президента України від 17 листопада 2000 року №1245/2000.

Згідно з традицією, 22 червня українці запалюють свічки вдома або біля меморіалів, кладуть квіти до пам’ятників загиблим, долучаються до пам'ятних заходів.

22 червня 1941 рік Друга світова війна
Німецький військовий на варті біля полонених бійців Червоної армії після боїв під Уманню, серпень-вересень 1941 року. Фото: Arthur Grimm / ullstein bild

Раніше ми рекомендували 5 фільмів про Другу світову війну, які були засновані на реальних подіях.

Також ми писали, що ЦРУ розсекретило деталі втечі Гітлера до Аргентини.

українці Друга світова війна історія війна пам'ять
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації