22 июня — День памяти и скорби по жертвам Второй мировой войны

Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 летит над захваченным нацистами портом Николаева, 1941 год. Фото: Berliner Verlag

В воскресенье, 22 июня, в Украине отмечают День памяти и скорби — ежегодную дату, посвященную чествованию жертв Второй мировой войны. Ровно 84 года назад, в 1941 году, нацистская Германия начала наступление на СССР, что стало началом одного из самых трагических периодов в истории.

Новини.LIVE подготовили историческую справку об этом дне.

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Потери Украины во Второй мировой войне

Вторая мировая война стала одной из самых трагических страниц в истории Украины. В течение 1941-1945 годов погибли около 10 миллионов украинцев — как военных, так и гражданских. Еще примерно 2 миллиона украинцев были насильно вывезены в Германию на принудительные работы. Масштабы разрушений также катастрофические — полностью уничтожены сотни городов и десятки тысяч сел по всей территории Украины.

Всего, по оценкам историков, во Второй мировой войне погибло 27 млн человек.

Жертвы массовых расстрелов во львовских тюрьмах, июль 1941 года. Фото:

Исторический контекст

22 июня 1941 года в 4:00 утра войска нацистской Германии пересекли советскую границу, несмотря на действующий пакт о ненападении. Для СССР это стало началом так называемой Великой Отечественной войны, а для Украины — масштабной национальной катастрофой. Территория УССР превратилась в одну из главных арен боевых действий, где в течение четырех лет шли ожесточенные бои.

Вместе с тем, историки отмечают, что украинское участие во Второй мировой войне началось еще до 1941 года. В частности, в марте 1939-го венгерские войска при поддержке нацистской Германии напали на Карпатскую Украину. В жестоких боях погибли тысячи украинских добровольцев из рядов "Карпатской Сечи".

Вторжение немецко-фашистских войск в советскую Украину, 1941 год. Фото: S. Khoroshko / Slava Katamidze Collection

Параллели с сегодняшним днем

В 2024 году значение Дня памяти и скорби приобретает особую актуальность на фоне полномасштабной войны России против Украины. 24 февраля 2022 года РФ начала широкомасштабное вторжение. Украинские города снова стали объектами массированных атак, миллионы людей потеряли дома, жизни или родных.

Современная война, как и события 1940-х годов, сопровождается преступлениями против человечности, массовыми убийствами, депортациями, пытками, уничтожением гражданской инфраструктуры и геноцидом украинского народа.

В День памяти и скорби украинцы чтят не только погибших во Второй мировой, но и тех, кто отдал жизнь за в российско-украинской войне.

Немецкие солдаты в Харькове. Фото: Berliner Verlag

Чествование памяти

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине был официально установлен Указом Президента Украины от 17 ноября 2000 года №1245/2000.

Согласно традиции, 22 июня украинцы зажигают свечи дома или возле мемориалов, возлагают цветы к памятникам погибшим, приобщаются к памятным мероприятиям.

Немецкий военный на страже возле пленных бойцов Красной армии после боев под Уманью, август-сентябрь 1941 года. Фото: Arthur Grimm / ullstein bild

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