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Головна Новини дня В Україні вимикатимуть світло завтра з 17:00 до 22:00 через спеку: одна черга

В Україні вимикатимуть світло завтра з 17:00 до 22:00 через спеку: одна черга

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 19:34
В Україні вимикатимуть світло 1 липня через спеку
Енергетики лагодять мережу. Фото: ДТЕК

Погодинні графіки відключення електроенергії будуть діяти у всіх регіонах України в середу, 1 липня. Головною причиною повернення до вимушених обмежень є колосальне навантаження на систему через спеку. Енергетики закликають громадян заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв із живленням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби компанії "Укренерго".

В який час вимикатимуть світло в Україні

Заходи обмеження споживання будуть застосовувати у вечірній час максимального піку з 17:00 до 22:00. Протягом цих п'яти годин для звичайного населення діятимуть графіки погодинних вимкнень в обсязі однієї черги.

Також у цей самий часовий проміжок енергетики запровадять обмеження потужності для великого бізнесу та промислових підприємств.

В Україні вимикатимуть світло завтра з 17:00 до 22:00 через спеку: одна черга - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скріншот

"Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду", — повідомили у відомстві.

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Ремонтні роботи та заклики до ощадливості

Як писали Новини.LIVE раніше, окрім високої температури повітря, на дефіцит потужності сильно впливає і проведення планових літніх ремонтів на блоках електростанцій. Жителям усіх регіонів наполегливо рекомендують стежити за точними повідомленнями на офіційних сторінках своїх місцевих обленерго. 

Також ми повідомляли, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенко, влітку в Україні можливі тривалі відключення електроенергії до 8 годин на добу через зростання навантаження на енергосистему. Він вважає, що навіть імпорт електроенергії не здатен повністю компенсувати дефіцит. 

Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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