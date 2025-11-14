Графік відключення світла на 15 листопада — деталі від Укренерго

В Україні вимикатимуть світло — графіки на завтра
У більшості регіонах України у суботу, 15 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Світло вимикатимуть через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомили в Укренерго.
Графік відключення світла на 15 листопада
В Укренерго розповіли, що графіки погодинних відключень 15 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
У такі ж години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — порадили у відомстві.
Водночас там закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, 14 листопада масовані удари РФ залишили три області без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.
Водночас у КМДА кажуть, якщо у Києві буде тривалий блекаут, частину містян можуть евакуювати.
