Головна Новини дня В Україні вимикатимуть світло — графіки на завтра

В Україні вимикатимуть світло — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:26
Оновлено: 18:26
Графік відключення світла на 15 листопада — деталі від Укренерго
Блекаут в Україні. Фото: Новини.LIVE

У більшості регіонах України у суботу, 15 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Світло вимикатимуть через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в Укренерго. 

Графік відключення світла на 15 листопада

В Укренерго розповіли, що графіки погодинних відключень 15 листопада діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

У такі ж години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — порадили у відомстві.

Водночас там закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. 

Відключення світла 15 листопада
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 14 листопада масовані удари РФ залишили три області без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, тоді як у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Водночас у КМДА кажуть, якщо у Києві буде тривалий блекаут, частину містян можуть евакуювати

Україна обстріли Укренерго світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
