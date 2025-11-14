График отключения света на 15 ноября — детали от Укрэнерго

В Украине будут выключать свет — графики на завтра
В большинстве регионах Украины в субботу, 15 ноября, будут применяться меры ограничения потребления. Свет будут выключать из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
График отключения света на 15 ноября
В Укрэнерго рассказали, что графики почасовых отключений 15 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей.
В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — посоветовали в ведомстве.
В то же время там призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, 14 ноября массированные удары РФ оставили три области без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.
В то же время в КГГА говорят, если в Киеве будет длительный блэкаут, часть горожан могут эвакуировать.
Читайте Новини.LIVE!