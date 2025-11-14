График отключения света на 15 ноября — детали от Укрэнерго

Блэкаут в Украине. Фото: Новини.LIVE

В большинстве регионах Украины в субботу, 15 ноября, будут применяться меры ограничения потребления. Свет будут выключать из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

График отключения света на 15 ноября

В Укрэнерго рассказали, что графики почасовых отключений 15 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — посоветовали в ведомстве.

В то же время там призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 14 ноября массированные удары РФ оставили три области без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

В то же время в КГГА говорят, если в Киеве будет длительный блэкаут, часть горожан могут эвакуировать.