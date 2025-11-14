Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня В Украине будут выключать свет — графики на завтра

В Украине будут выключать свет — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:26
обновлено: 19:00
График отключения света на 15 ноября — детали от Укрэнерго
Блэкаут в Украине. Фото: Новини.LIVE

В большинстве регионах Украины в субботу, 15 ноября, будут применяться меры ограничения потребления. Свет будут выключать из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

График отключения света на 15 ноября

В Укрэнерго рассказали, что графики почасовых отключений 15 ноября будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — посоветовали в ведомстве.

В то же время там призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Відключення світла 15 листопада
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 14 ноября массированные удары РФ оставили три области без света. Энергетики продолжают восстановительные работы, тогда как в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

В то же время в КГГА говорят, если в Киеве будет длительный блэкаут, часть горожан могут эвакуировать.

Украина обстрелы Укрэнерго свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
