Відключення світла в Україні — хто підпадає під обмеження

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів для промисловості та бізнесу 21 лютого вимушено застосували обмеження потужності. Побутових користувачів це не стосується.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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"Внаслідок пошкоджень, завданих обʼєктам енергетичної інфраструктури ворожими атаками оператор системи передачі вимушено застосовує обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві пояснили, що ці обмеження не застосовуються для побутових споживачів, критичної інфраструктури, а також для підприємств, які імпортують понад 60 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Крім того, українців закликали економно використовувати електроенергію упродовж всього дня, а особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. В Міненерго пояснили, що це допомагає знизити навантаження на систему.

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, вночі 20 лютого окупанти атакували газові об′єкти України. Ситуація залишається контрольованою і усім споживачам газ постачатимуть без перебоїв.

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