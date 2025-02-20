Відключення світла в Україні 21 лютого — кого стосується

Українців попередили про відключення світла завтра — деталі
Завтра, 21 лютого, в Україні будуть застосовувати заходи для обмеження споживання електроенергії. Це стосується промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Укренерго в Telegram.
Відключення світла в Україні 21 лютого
Як зазначають в Укренерго, відключати електроенергію побутовим споживачам наразі не планують. А от для бізнесу та промисловості завтра, 21 лютого, з 06:00 до 20:00 будуть діяти обмеження.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак", — йдеться у повідомленні.
Необхідність ощадливого споживання електроенергії буде зберігатись протягом всієї доби. Наразі енергетики ліквідовують наслідки російських атак та роблять все, аби швидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
Нагадаємо, росіяни два дні поспіль обстрілювали Одещину. Через це без світла досі лишаються понад 49 тисяч мешканців регіону.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про ймовірність підвищення тарифів на електроенергію. Він відповів, якою може бути ціна на світло влітку цього року.
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