Отключение света в Украине 21 февраля — кого касается

Мастер проводит ремонт электроопор. Фото: ДТЭК

Завтра, 21 февраля, в Украине будут применять меры для ограничения потребления электроэнергии. Это касается промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

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Как отмечают в Укрэнерго, отключать электроэнергию бытовым потребителям пока не планируют. А вот для бизнеса и промышленности завтра, 21 февраля, с 06:00 до 20:00 будут действовать ограничения.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак", — говорится в сообщении.

Отключение света в Украине в пятницу, 21 февраля. Фото: скриншот

Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток. Сейчас энергетики ликвидируют последствия российских атак и делают все, чтобы быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Напомним, россияне два дня подряд обстреливали Одесскую область. Из-за этого без света до сих пор остаются более 49 тысяч жителей региона.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о вероятности повышения тарифов на электроэнергию. Он ответил, какой может быть цена на свет летом этого года.