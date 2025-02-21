Отключение света в Украине — кто подпадает под ограничения

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрелов для промышленности и бизнеса 21 февраля вынужденно применили ограничения мощности. Бытовых пользователей это не касается.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Читайте также:

Кому будут выключать свет 21 февраля

"Вследствие повреждений, нанесенных объектам энергетической инфраструктуры вражескими атаками, оператор системы передачи вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что эти ограничения не применяются для бытовых потребителей, критической инфраструктуры, а также для предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Кроме того, украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, а особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. В Минэнерго объяснили, что это помогает снизить нагрузку на систему.

Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, ночью 20 февраля оккупанты атаковали газовые объекты Украины. Ситуация остается контролируемой и всем потребителям газ будут поставлять без перебоев.

Также мы писали, что в Украине начал действовать новый тариф на свет. Он будет актуальным до конца апреля 2025 года.