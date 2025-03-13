Шахраї в Україні ошукали громадян ЄС на понад 11 млн грн

В Україні викрили шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 11 млн грн
У місті Кам'янське Дніпропетровської області викрили шахрайський сall-центр. Його учасники ошукали громадян Євросоюзу на понад 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора в четвер, 13 березня.
Шахрайський сall-центр виманював гроші у громадян ЄС
Спецоперацію проводили правоохоронці України, Литви та Латвії. Загалом викрили 14 учасників злочинної організації. Фігуранти видурили у громадян ЄС понад 11 мільйонів гривень. Всім їм повідомили підозри.
Шахраї представлялись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. У потерпілих виманювали конфіденційні дані банківських рахунків, ключі та паролі доступу до інтернет-банкінгу. Після цього гроші переказували на підконтрольні рахунки та криптогаманці.
Наразі відомо про шістьох потерпілих. Їм завдали шкоди на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили майже 1 мільйон гривень та 160 тис. доларів США готівкою. 13 учасникам затримали та обрали запобіжні заходи.
Нагадаємо, раніше у Києві викрили чоловіка, який обдурив волонтера. Він виманив у потерпілого понад 400 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що на Одещині затримали шахраїв, які наживались на фермерах. Вони отримували передплату за пальне та мінеральні добрива й зникали.
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