Мошенники в Украине обманули граждан ЕС на более 11 млн грн

В Украине выкрыли аферистов, которые украли в граждан ЕС 11 млн
В городе Каменское Днепропетровской области разоблачили мошеннический саІІ-центр. Его участники обманули граждан Евросоюза на более 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора в четверг, 13 марта.
Мошеннический саІІ-центр выманивал деньги у граждан ЕС
Спецоперацию проводили правоохранители Украины, Литвы и Латвии. Всего разоблачили 14 участников преступной организации. Фигуранты выманили у граждан ЕС более 11 миллионов гривен. Всем им сообщили подозрения.
Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. У потерпевших выманивали конфиденциальные данные банковских счетов, ключи и пароли доступа к интернет-банкингу. После этого деньги переводили на подконтрольные счета и криптокошельки.
Сейчас известно о шести пострадавших. Им нанесли ущерб на общую сумму более 11 миллионов гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли почти 1 миллион гривен и 160 тысяч долларов наличными. 13 участников задержали и избрали меры пресечения.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили мужчину, который обманул волонтера. Он выманил у потерпевшего более 400 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что в Одесской области задержали мошенников, которые наживались на фермерах. Они получали предоплату за топливо и минеральные удобрения и исчезали.
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