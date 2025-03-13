Мошенники в Украине обманули граждан ЕС на более 11 млн грн

Сообщение о подозрении фигуранту дела. Фото: Офис Генпрокурора

В городе Каменское Днепропетровской области разоблачили мошеннический саІІ-центр. Его участники обманули граждан Евросоюза на более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора в четверг, 13 марта.

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Спецоперацию проводили правоохранители Украины, Литвы и Латвии. Всего разоблачили 14 участников преступной организации. Фигуранты выманили у граждан ЕС более 11 миллионов гривен. Всем им сообщили подозрения.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. У потерпевших выманивали конфиденциальные данные банковских счетов, ключи и пароли доступа к интернет-банкингу. После этого деньги переводили на подконтрольные счета и криптокошельки.

Задержание одного из фигурантов дела. Фото: Офис Генпрокурора

Сейчас известно о шести пострадавших. Им нанесли ущерб на общую сумму более 11 миллионов гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли почти 1 миллион гривен и 160 тысяч долларов наличными. 13 участников задержали и избрали меры пресечения.

Деньги, которые изъяли во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора

Задержание подозреваемого. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ранее в Киеве разоблачили мужчину, который обманул волонтера. Он выманил у потерпевшего более 400 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Одесской области задержали мошенников, которые наживались на фермерах. Они получали предоплату за топливо и минеральные удобрения и исчезали.