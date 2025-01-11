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В Україні викрили масштабні незаконні схеми від ТЦК, МСЕК і ВЛК

11 січня 2025 10:57
Анастасія Постоєнко - Редактор
Масштабні обшуки в Україні — правоохоронці викрили майже 50 схем незаконного перетину кордону
Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Нацполіція України оголосила про завершення спецоперації, в рамках якої за одну добу провели 600 обшуків в 22 регіонах. Таким чином вдалося викрити та ліквідувати майже 50 схем незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку. 

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Серед схем, які викрили поліцейські, були підробка документів про стан здоров’я, внесення фіктивних даних в інформаційну систему "Шлях", а також переправлення поза межами пунктів пропуску — через ліси, річки, багажники автомобілів або навіть у жіночому одязі.

Обшуки в Україні МСЕК ТЦК
Обшуки. Фото: Національна поліція України
Масштабні обшуки в Україні
Речові докази. Фото: Національна поліція України

Учасники мережі та "тарифи"

До злочинної діяльності були залучені керівники лікарень, посадовці територіальних центрів комплектування, медико-соціальних експертних комісій, а також цивільні особи. "Клієнтів" знаходили через знайомих або закриті телеграм-канали. Вартість таких послуг варіювалася від 5 до 22 тисяч доларів залежно від способу переправлення.

Обшуки незаконні схеми
Поліція проводить обшуки. Фото: Національна поліція України

Надалі отримані гроші фігуранти легалізовували шляхом купівлі автомобілів чи нерухомості, а в окремих випадках навіть виводили їх в офшори.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, підроблені документи, печатки державних органів, чорну бухгалтерію, значну кількість готівки у різних валютах, а також зброю.

Слідчі оголосили 60 підозр за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні проводять масштабні обшуки.

Також у Львівській міській раді провели обшуки

обшуки поліція ВЛК ТЦК та СП МСЕК Нацполіція

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