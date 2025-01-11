Масштабні обшуки в Україні — правоохоронці викрили майже 50 схем незаконного перетину кордону

В Україні викрили масштабні незаконні схеми від ТЦК, МСЕК і ВЛК
Нацполіція України оголосила про завершення спецоперації, в рамках якої за одну добу провели 600 обшуків в 22 регіонах. Таким чином вдалося викрити та ліквідувати майже 50 схем незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Посадовці МСЕК, ТЦК та ВЛК продовжують наживатися на ухилянтах
Серед схем, які викрили поліцейські, були підробка документів про стан здоров’я, внесення фіктивних даних в інформаційну систему "Шлях", а також переправлення поза межами пунктів пропуску — через ліси, річки, багажники автомобілів або навіть у жіночому одязі.
Учасники мережі та "тарифи"
До злочинної діяльності були залучені керівники лікарень, посадовці територіальних центрів комплектування, медико-соціальних експертних комісій, а також цивільні особи. "Клієнтів" знаходили через знайомих або закриті телеграм-канали. Вартість таких послуг варіювалася від 5 до 22 тисяч доларів залежно від способу переправлення.
Надалі отримані гроші фігуранти легалізовували шляхом купівлі автомобілів чи нерухомості, а в окремих випадках навіть виводили їх в офшори.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, підроблені документи, печатки державних органів, чорну бухгалтерію, значну кількість готівки у різних валютах, а також зброю.
Слідчі оголосили 60 підозр за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні проводять масштабні обшуки.
Також у Львівській міській раді провели обшуки.
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