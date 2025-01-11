Масштабные обыски в Украине — правоохранители разоблачили почти 50 схем незаконного пересечения границы

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Нацполиция Украины объявила о завершении спецоперации, в рамках которой за одни сутки провели 600 обысков в 22 регионах. Таким образом удалось разоблачить и ликвидировать почти 50 схем незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Среди схем, которые разоблачили полицейские, были подделка документов о состоянии здоровья, внесение фиктивных данных в информационную систему "Шлях", а также переправка вне пунктов пропуска — через леса, реки, багажники автомобилей или даже в женской одежде.

Обшуки. Фото: Национальная полиция Украины

Вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины

Участники сети и "тарифы"

К преступной деятельности были привлечены руководители больниц, должностные лица территориальных центров комплектования, медико-социальных экспертных комиссий, а также гражданские лица. "Клиентов" находили через знакомых или закрытые телеграм-каналы. Стоимость таких услуг варьировалась от 5 до 22 тысяч долларов в зависимости от способа переправки.

Полиция проводит обыски. Фото: Национальная полиция Украины

В дальнейшем полученные деньги фигуранты легализировали путем покупки автомобилей или недвижимости, а в отдельных случаях даже выводили их в оффшоры.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, поддельные документы, печати государственных органов, черную бухгалтерию, значительное количество наличных в разных валютах, а также оружие.

Следственники объявили 60 подозрениям по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Напомним, вчера стало известно, что в Украине проводят масштабные обыски.

Також во Львовском городском совете провели обыски.