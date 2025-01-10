Незаконний перетин кордону — поліція проводить обшуки по всій країні

Поліцейські. Фото: Національна поліція

Національна поліція проводить масштабні відпрацювання по всій Україні. Це пов'язано з організацією незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Понад пів тисячі обшуків по всій країні

Наразі слідчі Нацполіція та оперативники ДСР одночасно проводять понад 600 обшуків. Це лише перший етап спецоперації з перекриття незаконних каналів вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", — зазначають у поліції.

Відомо, що через такі маршрути з України виїхали сотні військовозобов'язаних. Заходи тривають у всіх областях України.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За такий вчинок його притягнули до кримінальної відповідальності.

Двоє підлітків намагались переправити чоловіка через кордон. Зробити це хотіли за допомогою гумового човна, перепливши Тису.