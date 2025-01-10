Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина arrow

Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина

10 січня 2025 09:59
Ольга Антоновська - редактор
Незаконний перетин кордону — поліція проводить обшуки по всій країні
Поліцейські. Фото: Національна поліція
Ольга Антоновська - редактор

Національна поліція проводить масштабні відпрацювання по всій Україні. Це пов'язано з організацією незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

Читайте також:

Понад пів тисячі обшуків по всій країні

Наразі слідчі Нацполіція та оперативники ДСР одночасно проводять понад 600 обшуків. Це лише перший етап спецоперації з перекриття незаконних каналів вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", — зазначають у поліції.

Відомо, що через такі маршрути з України виїхали сотні військовозобов'язаних. Заходи тривають у всіх областях України.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловік організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За такий вчинок його притягнули до кримінальної відповідальності.

Двоє підлітків намагались переправити чоловіка через кордон. Зробити це хотіли за допомогою гумового човна, перепливши Тису.

кордон обшуки поліція Кримінал виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:11 Родич в багажнику — з Одещини намагалися вивезти чоловіка

10:05 Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає

09:59 Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина

09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:26 Зруйновані будинки та постраждалі — росіяни обстріляли Харківщину

09:19 Відлуння катастрофи — на Одещині помітили птахів у мазуті

09:15 Телевізор не потрібен — на CES 2025 показали проєктор, що дивує

09:04 Російські еліти розчаровані стратегією Путіна у війні

09:00 Трамп заявив про бажання Путіна зустрітись — чи відома дата

10:11 Родич в багажнику — з Одещини намагалися вивезти чоловіка

10:05 Лісові пожежі в Лос-Анджелесі — кількість загиблих зростає

09:59 Поліція проводить сотні обшуків по всій країні — в чому причина

09:41 В аеропорту Кишинева спрацювала тривога — що відомо

09:27 Допомога від 6 країн — Умєров поділився результатами Рамштайну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:26 Зруйновані будинки та постраждалі — росіяни обстріляли Харківщину

09:19 Відлуння катастрофи — на Одещині помітили птахів у мазуті

09:15 Телевізор не потрібен — на CES 2025 показали проєктор, що дивує

09:04 Російські еліти розчаровані стратегією Путіна у війні

09:00 Трамп заявив про бажання Путіна зустрітись — чи відома дата

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році