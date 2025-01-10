Незаконное пересечение границы — полиция проводит обыски по всей стране

Полицейские. Фото: Национальная полиция

Национальная полиция проводит масштабные отработки по всей Украине. Это связано с организацией незаконных каналов переправки мужчин через границу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram в пятницу, 10 января.

Читайте также:

Более полутысячи обысков по всей стране

Следователи Нацполиции и оперативники ДСР одновременно проводят более 600 обысков. Это лишь первый этап спецоперации по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу.

"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", — отмечают в полиции.

Известно, что из-за таких маршрутов из Украины выехали сотни военнообязанных. Такие меры предпринимают во всех областях Украины.

Напомним, в Черновицкой области мужчина организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины. За такой поступок его привлекли к уголовной ответственности.

Двое подростков пытались переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.