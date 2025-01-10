Незаконное пересечение границы — полиция проводит обыски по всей стране

Полиция проводит сотни обысков по всей стране — в чем причина
Национальная полиция проводит масштабные отработки по всей Украине. Это связано с организацией незаконных каналов переправки мужчин через границу.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram в пятницу, 10 января.
Более полутысячи обысков по всей стране
Следователи Нацполиции и оперативники ДСР одновременно проводят более 600 обысков. Это лишь первый этап спецоперации по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу.
"Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", — отмечают в полиции.
Известно, что из-за таких маршрутов из Украины выехали сотни военнообязанных. Такие меры предпринимают во всех областях Украины.
Напомним, в Черновицкой области мужчина организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу Украины. За такой поступок его привлекли к уголовной ответственности.
Двое подростков пытались переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.
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