23 червня в Україні відзначають день створення Центру спеціальних операцій "А" СБУ — "Альфа"

Бійці "Альфи". Фото: instagram.com/csoateam

У понеділок, 23 червня, в Україні відзначають день створення Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України — легендарного підрозділу "Альфа", який є одним із ключових елементів національної системи безпеки.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про підрозділ "Альфа".

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Рівно 31 рік тому, 23 червня 1994 року, Указом Президента № 335/94 було створено Управління "А" у складі СБУ. Відтоді ця дата вважається днем народження підрозділу.

Основні завдання "Альфи" — це боротьба з тероризмом, організованою злочинністю, звільнення заручників та забезпечення державної безпеки.

Бійці спецпідрозділу "Альфа". Фото: instagram.com/csoateam

Емблема спецпризначенців поєднує символи щита, меча, крил і хреста СБУ, які разом утворюють український тризуб — символ захисту, честі та рішучості.

Гасло підрозділу: "Життя — Батьківщині! Честь — нікому!".

Емблема спецпризначенців. Фото: instagram.com/csoateam

З початку повномасштабного вторгнення Росії "Альфа" бере активну участь у бойових діях. Бійці ЦСО "А" захищали Київщину, Харків, брали участь у Слобожанському контрнаступі й звільненні Куп’янська.

Відомо, що підрозділ стоїть за знищенням кожного восьмого російського танка, ураженого Силами оборони на полі бою.

Військовий запускає безпілотник. Фото: instagram.com/csoateam

Також ЦСО "А" стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів у застосуванні БпЛА на фронті.

Станом на червень 2025 року співробітники Центру отримали 1804 державні нагороди, зокрема 21 звання Героя України, дев’ять із яких — посмертно. 869 нагород — за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях з російським агресором.

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