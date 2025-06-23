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Головна Новини дня В Україні відзначають річницю створення спецпідрозділу "Альфа"

В Україні відзначають річницю створення спецпідрозділу "Альфа"

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Дата публікації: 23 червня 2025 08:00
23 червня в Україні відзначають день створення Центру спеціальних операцій "А" СБУ — "Альфа"
Бійці "Альфи". Фото: instagram.com/csoateam
Ключові моменти Річниця створення спецпідрозділу "Альфа"

У понеділок, 23 червня, в Україні відзначають день створення Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України — легендарного підрозділу "Альфа", який є одним із ключових елементів національної системи безпеки.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про підрозділ "Альфа".

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Річниця створення спецпідрозділу "Альфа"

Рівно 31 рік тому, 23 червня 1994 року, Указом Президента № 335/94 було створено Управління "А" у складі СБУ. Відтоді ця дата вважається днем народження підрозділу.

Основні завдання "Альфи" — це боротьба з тероризмом, організованою злочинністю, звільнення заручників та забезпечення державної безпеки.

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Бійці спецпідрозділу "Альфа". Фото: instagram.com/csoateam

Емблема спецпризначенців поєднує символи щита, меча, крил і хреста СБУ, які разом утворюють український тризуб — символ захисту, честі та рішучості.

Гасло підрозділу: "Життя — Батьківщині! Честь — нікому!".

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Емблема спецпризначенців. Фото: instagram.com/csoateam

З початку повномасштабного вторгнення Росії "Альфа" бере активну участь у бойових діях. Бійці ЦСО "А" захищали Київщину, Харків, брали участь у Слобожанському контрнаступі й звільненні Куп’янська.

Відомо, що підрозділ стоїть за знищенням кожного восьмого російського танка, ураженого Силами оборони на полі бою.

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Військовий запускає безпілотник. Фото: instagram.com/csoateam

Також ЦСО "А" стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів у застосуванні БпЛА на фронті.

Станом на червень 2025 року співробітники Центру отримали 1804 державні нагороди, зокрема 21 звання Героя України, дев’ять із яких — посмертно. 869 нагород — за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях з російським агресором.

Раніше ми писали, що журналіст Денис Бігус став позаштатним працівником СБУ.

Також ми повідомляли, що частину військовослужбовців СБУ, СЗР та ГУР переведуть для подальшого проходження військової служби до Збройних Сил України, з подальшою перепідготовкою.

СБУ військові війна в Україні військовослужбовці свято
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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