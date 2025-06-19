Денис Бігус є позаштатним співробітником військової контррозвідки СБУ

Журналіст Денис Бігус є позаштатним працівником СБУ — відео
Журналіст Денис Бігус повідомив, що працює на Службу безпеку України. Він є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки.
Про це Денис Бігус повідомив у відео у четвер, 19 червня.
Бігус та СБУ
"Коли хтось з СБУ робить х*рню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу", — зазначив Бігус.
Він пишається, що може допомогти ДВКР СБУ з війною.
Бігус розповів, що звільнився з лав оборонців у складі Патрульної поліції в кінці 2023 року. Через деякий час його знайомі з військової контррозвідки СБУ поставили декілька завдань. Тоді ж він і став позаштатним працівником.
Журналіст підтвердив, що має посвідчення. Воно дозволяє "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця".
Бігус наголосив, що не має броні від мобілізації, не отримує грошей із бюджету та його не вносять в жоден резерв.
Нагадаємо, у 2024 році за командою Bihus.Info незаконно стежили під час святкування Нового року. У місці відпочинку встановили камери.
Згодом стало відомо, що за журналістами стежили співробітники СБУ. Служба вирішила відправити їх до зони бойових дій.
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