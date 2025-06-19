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Журналіст Денис Бігус є позаштатним працівником СБУ — відео

19 червня 2025 22:59
Аркадій Пастула - Редактор
Денис Бігус є позаштатним співробітником військової контррозвідки СБУ
Денис Бігус. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Журналіст Денис Бігус повідомив, що працює на Службу безпеку України. Він є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки.

Про це Денис Бігус повідомив у відео у четвер, 19 червня.

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"Коли хтось з СБУ робить х*рню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу", — зазначив Бігус.

Він пишається, що може допомогти ДВКР СБУ з війною.

Бігус розповів, що звільнився з лав оборонців у складі Патрульної поліції в кінці 2023 року. Через деякий час його знайомі з військової контррозвідки СБУ поставили декілька завдань. Тоді ж він і став позаштатним працівником.

Журналіст підтвердив, що має посвідчення. Воно дозволяє "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця".

Бігус наголосив, що не має броні від мобілізації, не отримує грошей із бюджету та його не вносять в жоден резерв.

Нагадаємо, у 2024 році за командою Bihus.Info незаконно стежили під час святкування Нового року. У місці відпочинку встановили камери.

Згодом стало відомо, що за журналістами стежили співробітники СБУ. Служба вирішила відправити їх до зони бойових дій.

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